Denizlispor'da boykot sona erdi
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'da futbolcuların antrenman boykotu sona erdi. Yönetimin, 4 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle salı gününden bu yana idmana çıkmayan futbolculara 2 aylık alacaklarını yatırdığı bildirildi. Futbolcular paralarının ödenmesinin ardından dün akşam idmana çıktı. Teknik direktör Özcan Bizati ve ekibinin yüzü de boyot bitince güldü. Personel ile futbolculara kasım ve aralık aylarını içeren 2 milyon TL'ye yakın ödeme yapıldığı öğrenildi. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyeti bulunmayan Denizlispor hafta sonu evinde kritik maçta Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'da futbolcuların antrenman boykotu sona erdi. Yönetimin, 4 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle salı gününden bu yana idmana çıkmayan futbolculara 2 aylık alacaklarını yatırdığı bildirildi. Futbolcular paralarının ödenmesinin ardından dün akşam idmana çıktı. Teknik direktör Özcan Bizati ve ekibinin yüzü de boyot bitince güldü. Personel ile futbolculara kasım ve aralık aylarını içeren 2 milyon TL'ye yakın ödeme yapıldığı öğrenildi. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyeti bulunmayan Denizlispor hafta sonu evinde kritik maçta Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek.
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