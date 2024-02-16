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        Denizlispor'da boykot sona erdi

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'da futbolcuların antrenman boykotu sona erdi. Yönetimin, 4 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle salı gününden bu yana idmana çıkmayan futbolculara 2 aylık alacaklarını yatırdığı bildirildi. Futbolcular paralarının ödenmesinin ardından dün akşam idmana çıktı. Teknik direktör Özcan Bizati ve ekibinin yüzü de boyot bitince güldü. Personel ile futbolculara kasım ve aralık aylarını içeren 2 milyon TL'ye yakın ödeme yapıldığı öğrenildi. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyeti bulunmayan Denizlispor hafta sonu evinde kritik maçta Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 11:59 Güncelleme: 16.02.2024 - 12:05
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        Denizlispor'da boykot sona erdi
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'da futbolcuların antrenman boykotu sona erdi. Yönetimin, 4 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle salı gününden bu yana idmana çıkmayan futbolculara 2 aylık alacaklarını yatırdığı bildirildi. Futbolcular paralarının ödenmesinin ardından dün akşam idmana çıktı. Teknik direktör Özcan Bizati ve ekibinin yüzü de boyot bitince güldü. Personel ile futbolculara kasım ve aralık aylarını içeren 2 milyon TL'ye yakın ödeme yapıldığı öğrenildi. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyeti bulunmayan Denizlispor hafta sonu evinde kritik maçta Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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