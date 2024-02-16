UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Galatasaray, Prag'ı devirdi!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu ilk maçında Sparta Pra'ı son dakikalarda bulduğu gol ile 3-2 mağlup etti. UEFA ülke puanı klasmanında Türkiye, Galatasaray'ın playoff ilk maçını kazanmasıyla birlikte yerini korudu. İşte UEFA ülke puanında son durum...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu ilk maçında Sparta Pra'ı son dakikalarda bulduğu gol ile 3-2 mağlup etti.
Galatasaray'ın galibiyetinin ardından ülke puanı sıralarmasında haftalık sonuçlar ortaya çıktı.
Türkiye, UEFA sıralamasında ilk 10'daki yerini her geçen hafta sağlamlaştırıyor.
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
11. SIRA ELEME OYNUYOR
Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.