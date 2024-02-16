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        Haberler Spor Futbol UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Galatasaray, Prag'ı devirdi! - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Galatasaray, Prag'ı devirdi!

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu ilk maçında Sparta Pra'ı son dakikalarda bulduğu gol ile 3-2 mağlup etti. UEFA ülke puanı klasmanında Türkiye, Galatasaray'ın playoff ilk maçını kazanmasıyla birlikte yerini korudu. İşte UEFA ülke puanında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 10:50 Güncelleme: 16.02.2024 - 11:01
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        1

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu ilk maçında Sparta Pra'ı son dakikalarda bulduğu gol ile 3-2 mağlup etti.

        2

        Galatasaray'ın galibiyetinin ardından ülke puanı sıralarmasında haftalık sonuçlar ortaya çıktı.

        3

        Türkiye, UEFA sıralamasında ilk 10'daki yerini her geçen hafta sağlamlaştırıyor.

        4

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        5

        11. SIRA ELEME OYNUYOR

        Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.

        6

        1. İNGİLTERE - 100.803 PUAN

        7

        2. İSPANYA - 86.364 PUAN

        8

        3. İTALYA - 83.998 PUAN

        9

        4. ALMANYA - 81.195 PUAN

        10

        5. FRANSA - 62.831 PUAN

        11

        6. HOLLANDA - 60.300 PUAN

        12

        7. PORTEKİZ - 53. 816 PUAN

        13

        8. BELÇİKA - 46.200 PUAN

        14

        9. TÜRKİYE - 37.600 PUAN

        15

        10. İSKOÇYA - 35.850 PUAN

        16

        11. ÇEKYA - 34.550 PUAN

        17

        12. AVUSTURYA - 32.000 PUAN

        18

        13. İSVİÇRE - 31.975 PUAN

        19

        14. DANİMARKA -31.450 PUAN

        20

        15. NORVEÇ - 30.625 PUAN

        21

        16. İSRAİL - 30.125

        22

        17. YUNANİSTAN - 28.325

        23

        18. UKRAYNA - 28.000 PUAN

        24

        19. SIRBİSTAN - 27.775 PUAN

        25

        20. POLONYA: 25.375

        26

        21. HIRVATİSTAN - 24.775 PUAN

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