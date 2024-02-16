Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Yunanistan'da eşcinsel evliliğe onay verildi

        Yunanistan'da eşcinsel evliliğe onay verildi

        Yunanistan Parlamentosu eşcinsel evliliklere ve eşcinsel çiftlerin birlikte çocuk edinmesine imkan tanıyacak yasa tasarısını onaylandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 02:40 Güncelleme: 16.02.2024 - 02:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunanistan'da eşcinsel evliliğe onay verildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yunanistan'da evliliğin iki farklı cinsiyet arasında olduğuna ilişkin medeni kanun maddesinin değiştirilmesiyle eşcinsel çiftlere resmi nikah ve ortak çocuk edinme imkanı tanıyan yasa tasarısı 300 sandalyelik mecliste 176 evet oyu ile kabul edildi.

        Yasa tasarısına, açık oylamada 76 milletvekili hayır oyu kullanırken, 2 milletvekili çekimser oy kullandı. 46 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

        AA'nın haberine göre; iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin tüm milletvekilleri yasaya evet oyu vermezken, tasarı parti içi tartışmalara da neden oldu.

        Yasa tasarısına muhalefetin sol partilerde temsil edilen milletvekillerinin çoğu destek verdi. Bazı sol parti milletvekilleri ise oylamaya katılmamayı tercih etti.

        Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ise evlat edinmelere imkan tanıyacağı gerekçesiyle yasa tasarısına destek vermedi.

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, oylamanın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bugün Yunanistan, Avrupa Birliği'nin (AB) evlilikte eşitlik prensibini yasalaştıran 16'ıncı ülkesi oldu. Gururluyuz çünkü oy verdiğimiz yasa tasarısı insan hakları açısından bir dönüm noktasıdır ve günümüz Yunanistan'ını yansıtmaktadır: Avrupa değerlerine bağlı, ilerici ve demokratik bir ülke" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #yunanistan
        #Avrupa Birliği

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        Mehmet Ayan yazdı: Önce tutan sonra atan
        Mehmet Ayan yazdı: Önce tutan sonra atan
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        İşte gecenin sonuçları!
        İşte gecenin sonuçları!
        Prag maçı sonrası sakatlık açıklaması!
        Prag maçı sonrası sakatlık açıklaması!
        OpenAI, yeni yapay zeka modeli "Sora"yı duyurdu
        OpenAI, yeni yapay zeka modeli "Sora"yı duyurdu
        90+1'de gelen zafer!
        90+1'de gelen zafer!
        Edirne'de kadın cinayeti! Komiser eski eşini öldürdü
        Edirne'de kadın cinayeti! Komiser eski eşini öldürdü
        Yapbozdan konser çıktı!
        Yapbozdan konser çıktı!
        Buse ve Yasemin, Avrupa şampiyonu!
        Buse ve Yasemin, Avrupa şampiyonu!
        Önce kamyon sonra TIR evin üst katına uçtu
        Önce kamyon sonra TIR evin üst katına uçtu
        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        Bakan Koca'dan sağlıkla ilgili kanun teklifi yorumu
        Bakan Koca'dan sağlıkla ilgili kanun teklifi yorumu
        İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin doğum servisini bastı
        İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin doğum servisini bastı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Borsa tamam mı devam mı?
        Borsa tamam mı devam mı?
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı