Mehmet Ayan yazdı: Önce tutan sonra atan
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Galatasaray-Sparta Prag karşılaşmasını değerlendirdi.
Bir futbol maçından ne talep edilebilecekse var idi Ali Sami Yen’de… 5 gol, 2 kırmızı kart, bol pozisyon, çok heyecan, soğuk hava…
İki devrenin de ilk 10 dakikasında bayılıttı adamlar bizi. Kerem Demirbay ve Mertens’in gollerinin iyi oynadığımız dakikalarda geldiğini söylemek güç. Bu nedenle goller, gerek tribün, gerek kulübe, gerek oyuncu grubunun maçın içine çokça girmesini sağladı. Yani iki gol de o sıralarda olmayaydı pek de alamadığımız oyun üstünlüğünü skorda da göremeyecektik.
Maçın her anlamda kırılmalarının en önemlisi kuşkusuz Nelsson’un kırmızı kart görmesi oldu. 2-1’i bulan G.Saray’ın 10 kişi kalması ve hemen sonra beraberlik sayısını yemesi kalan bölümü heyecanlı ve tedirgin geçirmemizi sağladı.
Okan hoca birçok önemli iş yapsa da zorunlu Kaan değişikliği dışında 75 dakika oyuna müdahale etmediği için tribünler tarafından homurtular ile karşılandı yer yer. 10’a 11 zorlandığımız anlar oldu. 10’a 10 olunca ibreyi lehimize çevirsek de rakibin hızlı akınlarını, doğru kanat organizasyonlarını bertaraf edemedik.
Muslera’nın 89.02’de suratıyla kurtardığı bir akın var ki, maçı da aldı bize döndürdü. Orada yenilecek 3.golün telafisi mümkün olmazdı. Tribünle bağı da “bu maçlığına” zayıflatırdı.
Sparta Prag’ın hem atamadığı, hem Muslera’nın engellediği 4-5 pozisyonu var. 3 gol atan, maçı 90+2’de çeviren G.Saray’da maçın oyuncusu MUSLERA ise galibiyete, coşkulu oyuna rağmen biraz durup serinkanlı olmalı. Bu noktada bir hoca eleştirisi yapacak değilim.
2024’ün en önemli maçına, 15 Şubat gecesi sol bek BERKAN, sağ bek KAAN AYHAN ile çıkıp; maç içinde 3 farklı stoper ikilisi, 3 farklı sağ bek ile 96 dakikayı tamamlıyorsun. Burada hocaya ancak bu malzemeden yaptığı yemeğin lezzeti için takdir sunulur.
Ön tarafta da Barış Alper ve Kerem gibi iki yerli kanat ile yola güçlü devam eden G.Saray’da gol atamayan ICARDI için mır-mır’lar başlamıştı. Ben bu gece de son vuruşuna kadar iyi niyetli olsa da halen fiziği tam yerine gelemediği için beklediğimiz ICARDI’nin ortada olmadığını düşünürüm. Haa futbol öyle bir oyun ki… 90’daki değişiklikte “Icardi çıkmalıydı” diye düşünenin suratına kalite çarpıverir yanıtı. Ma-uro-I-kar-di diye…
Rakip takım mı ? Onların da manşeti ICARDI… Dün bir Çek gazetecinin Fanatik’te belirttiği gibi ÇOK İYİ TAKIM AMA ICARDILERİ YOK!
Turu geçer miyiz? İcardi attığı için %51… Atamasa %49 derdim!