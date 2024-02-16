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        Haberler Dünya Amerikalıların neredeyse beşte biri Taylor Swift-Joe Biden komplosuna inanıyor

        Amerikalıların neredeyse beşte biri Taylor Swift-Joe Biden komplosuna inanıyor

        ABD Başkanlık seçimleri için aday olma hazırlığındaki Biden ve Trump'ın çalışmaları sürerken, ABD gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri de şarkıcı Taylor Swift. ABD'de yapılan yeni bir ankete göre, Amerikalıların neredeyse beşte biri Taylor Swift'in Biden'ın seçimleri yeniden kazanmasına yardımcı olacak bir komplonun parçası olduğuna inanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 11:32 Güncelleme: 16.02.2024 - 11:32
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        Taylor Swift-Biden komplosuna inanıyorlar mı?
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        ABD'de yapılan yeni bir ankete göre Amerikalıların neredeyse beşte biri, Taylor Swift'in ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım ayında yeniden seçilmesine yardımcı olacak bir komplonun parçası olduğuna inanıyor.

        Taylor Swift'in Amerikan futbol yıldızı Travis Kelce ile birlikteliğinin ardından bazı medya kuruluşları bu iddiayı ortaya atmıştı.

        "TRUMP DESTEKÇİLERİ ARASINDA AZIMSANMAYACAK KADAR YAYGIN"

        Monmouth Üniversitesi Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Patrick Murray, "Bu inancın özellikle Donald Trump destekçileri arasında azımsanamayacak kadar yaygın olduğunu" söyledi.

        Patrick Murray, "Biz anket yapmadan önce bunu duymamış olan birçok kişi bile bu fikrin inandırıcı olduğunu kabul ediyor. 2024 seçimlerine hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

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        Monmouth tarafından yapılan yeni ankete göre, ankete katılanların yüzde 18'i komploya inandığını, yüzde 46'sı ise bunu iddiayı duyduğunu söyledi. Ankete katılanların yüzde 73'ü Taylor Swift komplosunun varlığına inanmadığını söylerken, yüzde 9'u konuya dair bir fikri olmadığını belirtti.

        Komploya inandığını söyleyenlerin yaklaşık dörtte üçü (yüzde 71'i) de kendilerini Cumhuriyetçi Parti ile özdeşleştiriyor veya yakın hissediyor; Yüzde 83'ü ise Kasım ayında Trump'ı destekleyeceğini söyledi.

        Şarkıcı Taylor Swift'in Kansas City Chiefs NFL takımının yıldızı Travis Kelce ile birlikteliğinin ardından sağcı medyada komplo teorileri ortaya atıldı. Swift, 2020'de Donald Trump yerine Biden'ı desteklemişti.

        *Haberin görselleri Assocaiated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Taylor Swift
        #joe biden

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