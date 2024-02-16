Amerikalıların neredeyse beşte biri Taylor Swift-Joe Biden komplosuna inanıyor

ABD'de yapılan yeni bir ankete göre Amerikalıların neredeyse beşte biri, Taylor Swift'in ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım ayında yeniden seçilmesine yardımcı olacak bir komplonun parçası olduğuna inanıyor.

Taylor Swift'in Amerikan futbol yıldızı Travis Kelce ile birlikteliğinin ardından bazı medya kuruluşları bu iddiayı ortaya atmıştı.

"TRUMP DESTEKÇİLERİ ARASINDA AZIMSANMAYACAK KADAR YAYGIN"

Monmouth Üniversitesi Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Patrick Murray, "Bu inancın özellikle Donald Trump destekçileri arasında azımsanamayacak kadar yaygın olduğunu" söyledi.

Patrick Murray, "Biz anket yapmadan önce bunu duymamış olan birçok kişi bile bu fikrin inandırıcı olduğunu kabul ediyor. 2024 seçimlerine hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

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Monmouth tarafından yapılan yeni ankete göre, ankete katılanların yüzde 18'i komploya inandığını, yüzde 46'sı ise bunu iddiayı duyduğunu söyledi. Ankete katılanların yüzde 73'ü Taylor Swift komplosunun varlığına inanmadığını söylerken, yüzde 9'u konuya dair bir fikri olmadığını belirtti.