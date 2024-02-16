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        Haberler Ekonomi Borsa Jeff Bezos 147 milyon dolarlık evleri nasıl bedavaya getirdi? - Borsa Haberleri

        Bezos taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu

        191.4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 3. insanı olan Jeff Bezos, bu ay 6 milyar dolarlık Amazon hissesi sattı. 29 yıldır Amazon'un genel merkezinin yer aldığı Seattle'da yaşayan Bezos, geçen sene 147 milyon dolara Miami'de yan yana 2 denize sıfır ev aldı ve bu şehre taşındı. Eğer Bezos Miami'ye taşınmamış olsaydı Seattle'ın bulunduğu Washington eyaletinin yasalarına göre Amazon hisseleri satışı üzerinden 430 milyon dolarlık vergi ödeyecekti. Ancak Miami'nin yer aldığı Florida eyaletinde 'sermaye kazancı vergisi' bulunmadığı için bu vergiyi ödemekten kurtuldu. Böylece Bezos Miami'ye taşınma kararıyla evlerini bir anlamda bedavaya getirmekle kalmadı şu ana kadar 283 milyon dolar da kâr etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 09:04 Güncelleme: 16.02.2024 - 09:18
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        Taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu
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        Amazon Kurucusu Jeff Bezos, şirketin hisselerini satmaya devam ediyor. Yapılan resmi bildirime göre Bezos salı ve çarşamba günleri ortalama 169.50 dolarlık fiyattan 12 milyon adet Amazon hissesi sattı.

        Bu satışlardan yaklaşık 2.03 milyar dolar kazanan Bezos böylece şubat ayında toplam 6.1 milyar dolarlık Amazon hissesini elden çıkarmış oldu. Geçen yıl kasım ayında Amazon'dan yapılan açıklamaya göre Bezos'un toplamda 50 milyon adet Amazon hissesi satma hakkı bulunuyor.

        Şubat ayıyla beraber Bezos Mayıs 2021'de CEO'luk görevini bıraktığından bu yana ilk kez Amazon hissesi sattı. Ünlü milyarder kasım ayında yaptığı açıklamada Amazon'un genel merkezinin bulunduğu Seattle şehrinden Miami'ye taşınma kararı açıklamıştı.

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        YÜZDE 7'LİK VERGİ

        Seattle'ın yer aldığı Washington eyaletinde yüzde 7'lik sermaye kazancı vergisi bulunuyor. Sermaye kazancı vergisi hisse senetleri gibi yatırım araçlarından elde edilen kâr üzerinden alınıyor. Bezos'un elindeki Amazon hisselerinin tamamı, kuruluşundan bu yana kendisinde bulunduğu için, bu verginin kapsamına giriyor.

        Bezos'un taşındığı Miami'nin bulunduğu Florida eyaletinde ise sermaye kazancı vergisi alınmıyor. Eğer Bezos yakın zamanda buraya taşınmayıp Seattle'da yaşamaya devam etseydi 6.1 milyar dolarlık satış üzerinden yaklaşık 430 milyon dolarlık vergi ödemek zorunda kalacaktı. Şu anda ise böyle bir vergi ödemedi.

        Bunun yanında Bezos'un uzay teknolojileri şirketi Blue Origin, faaliyetlerini Miami'de sürdürüyor. Dolayısıyla henüz resmi bir açıklama olmasa da Bezos'un Amazon hisselerinden elde ettiği nakdin bir kısmını Blue Origin'e yatırması da bekleniyor.

        Forbes listesine göre Jeff Bezos 191.4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 3. insanı konumunda bulunuyor.

        GEÇEN YIL SATIN ALDI

        Bezos Miami'ye taşınma kararı almadan önce geçen yıl toplamda 147 milyon dolar ödeyerek yan yana 2 adet denize sıfır malikhane satın almıştı.

        Dolayısıyla 430 milyon dolar vergiden kaçınan Bezos bir anlamda evlerini bedavaya getirmiş oldu.

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