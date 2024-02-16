Temyiz incelemesini tamamlayan Daire, "uyuşturucu ithal etme" suçundan N.Ş'ye 30 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezası, oğlu B.Ş'ye de 27 yıl 6 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezası verilen, tutuksuz 4 sanığın da beraat ettirildiği hükmü onadı.