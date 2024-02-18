Denizlispor - Fethiyespor: 0-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor sahasında Fethiyespor'a tek golle yenilerek umut tüketti. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 90'ıncı dakikasında Ali Ceylan attığı golle Fethiyespor'a galibiyeti getiren isim oldu. Denizlispor bu yenilginin ardından galibiyet hasretini 7 maça çıkarıp 21 puanla 18'inci basamakta kaldı. Geçen hafta Menemen FK'yı yenen Fethiyespor ise 2'de 2 yaptı. Fethiyespor 30 puana yükseldi.

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