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        Denizlispor - Fethiyespor: 0-1

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor sahasında Fethiyespor'a tek golle yenilerek umut tüketti. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 90'ıncı dakikasında Ali Ceylan attığı golle Fethiyespor'a galibiyeti getiren isim oldu. Denizlispor bu yenilginin ardından galibiyet hasretini 7 maça çıkarıp 21 puanla 18'inci basamakta kaldı. Geçen hafta Menemen FK'yı yenen Fethiyespor ise 2'de 2 yaptı. Fethiyespor 30 puana yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 16:09 Güncelleme: 18.02.2024 - 16:09
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        Denizlispor - Fethiyespor: 0-1
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor sahasında Fethiyespor'a tek golle yenilerek umut tüketti. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 90'ıncı dakikasında Ali Ceylan attığı golle Fethiyespor'a galibiyeti getiren isim oldu. Denizlispor bu yenilginin ardından galibiyet hasretini 7 maça çıkarıp 21 puanla 18'inci basamakta kaldı. Geçen hafta Menemen FK'yı yenen Fethiyespor ise 2'de 2 yaptı. Fethiyespor 30 puana yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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