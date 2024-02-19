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        Denizli emniyetinin, gençlere yönelik futbol turnuvası başladı

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvası törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 14:37 Güncelleme: 19.02.2024 - 14:53
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        Denizli emniyetinin, gençlere yönelik futbol turnuvası başladı
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        Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvası törenle başladı.

        Doğan Seyfi Atlı Stadyumu'nda düzenlenen törende, Vali Ömer Faruk Coşkun, katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, amaçlarının birlik ve beraberlik duygusunu arttırmak ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu ifade etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın da katıldığı törenin ardından ilk maç, Kuşpınar Takımı ile Goncalı-Karakova Takımı arasında yapıldı.

        Karşılaşmayı Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk yönetti.

        Turnuva boyunca 8 grupta 50 takım, 10 ayrı statta mücadele edecek.

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