Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de şarampole devrilen minibüsteki kadın öldü, oğlu yaralandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 07:59 Güncelleme: 21.02.2024 - 08:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de şarampole devrilen minibüsteki kadın öldü, oğlu yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Yeşilyayla Mahallesi yakınlarında, Necip Deda (23) yönetimindeki 20 FJ 664 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, sürücü ve annesi Melike Deda'yı (43) araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Melike Deda'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Necip Deda'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Adalar'da mimoza isyanı!
        Adalar'da mimoza isyanı!
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Yunanistan'da çiftçiler sokağa çıktı
        Yunanistan'da çiftçiler sokağa çıktı
        Inter turu araladı!
        Inter turu araladı!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Bakan Tunç: Öldürülen kedi 'Eros' davası yeniden görülecek
        Bakan Tunç: Öldürülen kedi 'Eros' davası yeniden görülecek
        Türkiye engelini kaldırdı
        Türkiye engelini kaldırdı
        Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
        Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
        TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
        TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Çöp kamyonunun arkasından düşen işçi hayatını kaybetti
        Çöp kamyonunun arkasından düşen işçi hayatını kaybetti
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti
        Lütfü Savaş: “Ben CHP’de direnmeyi öğrendim”
        Lütfü Savaş: “Ben CHP’de direnmeyi öğrendim”

        Benzer Haberler

        Şarampole uçan minibüsteki anne ile oğlunu ölüm ayırdı
        Şarampole uçan minibüsteki anne ile oğlunu ölüm ayırdı
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Denizli'de ziyaretlerde bulundu
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Denizli'de ziyaretlerde bulundu
        Sobadan sızan gazdan zehirlenen liseli Ali Mert, hayatını kaybetti
        Sobadan sızan gazdan zehirlenen liseli Ali Mert, hayatını kaybetti
        Denizli emniyetinin, gençlere yönelik futbol turnuvası başladı
        Denizli emniyetinin, gençlere yönelik futbol turnuvası başladı
        Denizlispor iyice ateşe düştü
        Denizlispor iyice ateşe düştü
        Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 16 yaşındaki genç öldü
        Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 16 yaşındaki genç öldü