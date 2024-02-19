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        Sobadan sızan gazdan zehirlenen liseli Ali Mert, hayatını kaybetti

        DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen lise öğrencisi Ali Mert Ayöz (17), yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde Yelişyuva Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Acıpayam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ali Mert Ayöz'a ulaşamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Ali Mert Ayöz'ün dedesine ait evde olduğunu belirleyen ekipler, girdikleri evde genci hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayöz'ün öldüğü belirlendi. Ayöz'ün yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ayöz'ün cenazesi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 16:27 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:30
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        Sobadan sızan gazdan zehirlenen liseli Ali Mert, hayatını kaybetti
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        DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen lise öğrencisi Ali Mert Ayöz (17), yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde Yelişyuva Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Acıpayam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ali Mert Ayöz'a ulaşamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Ali Mert Ayöz'ün dedesine ait evde olduğunu belirleyen ekipler, girdikleri evde genci hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayöz'ün öldüğü belirlendi. Ayöz'ün yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ayöz'ün cenazesi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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