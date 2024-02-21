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        Seyir halindeki otomobilin üzerine çıkıp, ellerini yıkayanlara 7 bin lira ceza

        DENİZLİ'dekiHonaz Tüneli'nde otomobilin üzerine çıkıp, içki olduğu öne sürülen sıvı ile ellerini yıkayan kişilerin tehlikeli yolculuğu tepki çekti. 4 kişi gözaltına alınırken, toplam 7 bin 260 lira para cezası kesildi. Olay, Denizli-Antalya kara yolu Honaz Tüneli'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin üzerine çıkan 2 kişi, iddiaya göre ellerini içki ile yıkadı, ardından tünelde durdurdukları aracın arkasında ellerini içki ile yıkamayı sürdürdü. Tehlikeli yolculuğun görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın JASAT ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. JASAT ekibi, 4 kişinin kimliğini belirledi. 4 kişi, JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. 4 kişi işlemleri sonrası serbest bırakılırken, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan toplam 7 bin 260 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 12:32 Güncelleme: 21.02.2024 - 12:36
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        Seyir halindeki otomobilin üzerine çıkıp, ellerini yıkayanlara 7 bin lira ceza
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        DENİZLİ'dekiHonaz Tüneli'nde otomobilin üzerine çıkıp, içki olduğu öne sürülen sıvı ile ellerini yıkayan kişilerin tehlikeli yolculuğu tepki çekti. 4 kişi gözaltına alınırken, toplam 7 bin 260 lira para cezası kesildi. Olay, Denizli-Antalya kara yolu Honaz Tüneli'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin üzerine çıkan 2 kişi, iddiaya göre ellerini içki ile yıkadı, ardından tünelde durdurdukları aracın arkasında ellerini içki ile yıkamayı sürdürdü. Tehlikeli yolculuğun görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın JASAT ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. JASAT ekibi, 4 kişinin kimliğini belirledi. 4 kişi, JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. 4 kişi işlemleri sonrası serbest bırakılırken, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan toplam 7 bin 260 lira para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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