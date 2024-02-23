Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Merkezefendi'den pivot takviyesi

        Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon transfer ettiği iki yabancı pivotunu da EuroLeague takımlarına uğurlayan Merkezefendi Belediyesi Basket lige verilen arada Jehyve Floyd'u kadrosuna kattı. İsrail'de Hapoel Galil, Yunanistan'da Larisa, Patras ve Panathinaikos formalarını giydikten sonra ülkemizde geçen 2 yıl Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan 26 yaşında, 2.03 boyundaki pivot Denizli temsilcisine imza attı. Floyd, Panathinaikos ve Fenerbahçe'de EuroLeague tecrübeleri yaşayıp, sarı-lacivertlilerin 2022'de Süper Lig'de şampiyon olan kadrosunda yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 17:01 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkezefendi'den pivot takviyesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon transfer ettiği iki yabancı pivotunu da EuroLeague takımlarına uğurlayan Merkezefendi Belediyesi Basket lige verilen arada Jehyve Floyd'u kadrosuna kattı. İsrail'de Hapoel Galil, Yunanistan'da Larisa, Patras ve Panathinaikos formalarını giydikten sonra ülkemizde geçen 2 yıl Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan 26 yaşında, 2.03 boyundaki pivot Denizli temsilcisine imza attı. Floyd, Panathinaikos ve Fenerbahçe'de EuroLeague tecrübeleri yaşayıp, sarı-lacivertlilerin 2022'de Süper Lig'de şampiyon olan kadrosunda yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Kalıcı makyaj uygulamalarına dikkat!
        Kalıcı makyaj uygulamalarına dikkat!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!

        Benzer Haberler

        Pamukkale, sıcak hava balon turlarıyla da turist çekiyor
        Pamukkale, sıcak hava balon turlarıyla da turist çekiyor
        Denizlispor'a seyircisiz oynama cezası
        Denizlispor'a seyircisiz oynama cezası
        Bilal Erdoğan, Ege Kariyer Fuarı'nda gençlerle buluştu
        Bilal Erdoğan, Ege Kariyer Fuarı'nda gençlerle buluştu
        Erdoğan: Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halindeler
        Erdoğan: Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halindeler
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Denizli mitinginde konuştu...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Denizli mitinginde konuştu...
        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Denizli'de üniversite öğ...
        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Denizli'de üniversite öğ...