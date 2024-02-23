Merkezefendi'den pivot takviyesi Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon transfer ettiği iki yabancı pivotunu da EuroLeague takımlarına uğurlayan Merkezefendi Belediyesi Basket lige verilen arada Jehyve Floyd'u kadrosuna kattı. İsrail'de Hapoel Galil, Yunanistan'da Larisa, Patras ve Panathinaikos formalarını giydikten sonra ülkemizde geçen 2 yıl Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan 26 yaşında, 2.03 boyundaki pivot Denizli temsilcisine imza attı. Floyd, Panathinaikos ve Fenerbahçe'de EuroLeague tecrübeleri yaşayıp, sarı-lacivertlilerin 2022'de Süper Lig'de şampiyon olan kadrosunda yer aldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 17:01 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:01 facebook

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