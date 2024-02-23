Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlili küçük kemancı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma hayalini gerçekleştirdi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, dün Denizli programı esnasında Cumhurbaşkanlığı otobüsünde keman çalan Ecrin Gülçin Polatlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışma hayalini gerçekleştirmesinin mutluluğunu yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 21:31 Güncelleme: 23.02.2024 - 21:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlili küçük kemancı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma hayalini gerçekleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, dün Denizli programı esnasında Cumhurbaşkanlığı otobüsünde keman çalan Ecrin Gülçin Polatlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışma hayalini gerçekleştirmesinin mutluluğunu yaşadı.

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Namık Kemal Ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Polatlı, AA muhabirine küçüklüğünden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmenin hayalini kurduğunu söyledi.

        Polatlı, dün annesi Esma Polatlı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için çarşıya çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Annem, 'Kızım kemanını al gidiyoruz, inşallah bugün Cumhurbaşkanımızı göreceğiz.' dedi. Sonra otobüs geldi. Kemanımı çıkardım. O sırada Sayın Cumhurbaşkanımız kemanımı gördü, durdu. Onun yanına gittim. Kemanımı çaldım. Çok değişikti, ayağım çok titriyordu. Çok heyecanlıydım. Hatta Samanyolu'nu da çalmak istedim. Çaldım ama karıştırdım. O kadar heyecanlıydım ki. Sayın Cumhurbaşkanımız bir de ut çalmamı istedi. Onun isteğini yerine getireceğim. O bir daha Denizli'ye gelirse onu bu sefer ut ile karşılamak istiyorum."

        Ailesinin desteğiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında keman öğrenmeye başladığını ve kendisini sürekli geliştirdiğini belirten Polatlı, "Küçüklükten beri keman çalmak çok istiyordum. Annem beni kemana yazdırdı. Koroya da gidiyorum aynı şekilde. Benim hedefim ünlü bir müzisyen olmak. Kendimi sahnede görmeyi çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Polatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağabeyinin ağustosta gerçekleşecek düğününe davet ettiğini sözlerine ekledi.

        Ev hanımı anne Esma Polatlı ise kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirterek, "Kızım 3-4 yaşlarında burun ameliyatı olmuştu. O zamanda Cumhurbaşkanımız gelmişti ve kızım gidemediği için çok ağlamıştı." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde Polatlı ile sohbet etmiş, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi almıştı.

        Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski kız arkadaşının evini yaktı
        Eski kız arkadaşının evini yaktı
        Bakan Şimşek: Son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Son aşamaya gelindi
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş karar!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        13 yaşındaki Yasin kamyon ile duvarın arasında can verdi
        13 yaşındaki Yasin kamyon ile duvarın arasında can verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ghezzal için top Fernando Santos'ta
        Ghezzal için top Fernando Santos'ta
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        Sinemaya fütürist müdür
        Sinemaya fütürist müdür
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı

        Benzer Haberler

        Merkezefendi'den pivot takviyesi
        Merkezefendi'den pivot takviyesi
        Pamukkale, sıcak hava balon turlarıyla da turist çekiyor
        Pamukkale, sıcak hava balon turlarıyla da turist çekiyor
        Denizlispor'a seyircisiz oynama cezası
        Denizlispor'a seyircisiz oynama cezası
        Bilal Erdoğan, Ege Kariyer Fuarı'nda gençlerle buluştu
        Bilal Erdoğan, Ege Kariyer Fuarı'nda gençlerle buluştu
        Erdoğan: Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halindeler
        Erdoğan: Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halindeler
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Denizli mitinginde konuştu...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Denizli mitinginde konuştu...