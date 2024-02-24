Denizli'de balkondan sarkıttığı çarşaflara tutunarak kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakalama kararı olan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

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