Hocalı Katliamı kurbanları Denizli'de anıldı

Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın kurbanları, Denizli'de düzenlenen törenle anıldı.

Kentteki Azerbaycan-Karabağ Parkı'nda yer alan "Hocalı Soykırımı Anıtı" önünde düzenlenen törende, Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okundu.

TEV Anadolu Lisesi öğrencisi Cevat Şahin, Hocalı katliamını anlatan bir şiir seslendirdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, törende yaptığı konuşmada, yaşanan katliamın asla unutulmayacağını söyledi.

Dünya devletlerinin katliama göz yumduğunu kaydeden Zolan, "Çünkü onlar için insan tanımı çok farklı. O gün Hocalı'da olanlar, oradaki yaşayanlar onlar için insan değildir. Bugün Gazze'de yaşanan olayları da görüyoruz. İşte on binlerce orada çocuk, kadın katlediliyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri anıta karanfil bıraktı.​​​​​​​