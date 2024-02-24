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        5'inci kattan sarkıttığı çarşafla kaçarken 15 metreden düşen firari hükümlünün bacağı kırıldı

        DENİZLİ'de, 'Uyuşturucu imal edip, satmak' ve 'Firar'dan, toplam 18 yıla kadar hapis cezası bulunan İsmail Eskicioğlu (38), jandarmadan kaçmak için, birbirine bağladığı çarşaflarla 5'inci kattaki daireden inerken düştü. Yakalanan Eskicioğlu, kırılan sağ bacağı alçıya alındıktan sonra tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 'Uyuşturucu imal edip, satmak' ve 'Firar' suçlarından hakkındaki kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan İsmail Eskicioğlu'nun, Merkezefendi ilçesindeki, apartmanın 5'inci katındaki dairede saklandığını belirledi. JASAT ekibi, binaya operasyon düzenledi. Ekiplerin geldiğini fark eden Eskicioğlu, evdeki çarşafları birbirine bağlayıp balkondan sarkıtarak 15 metre yükseklikten inerken beton zemine düştü. Sağ bacağı kırılan hükümlü yakalandı. Ekiplerin ambulansla kaldırdığı Servergazi Devlet Hastanesi'nde bacağı alçıya alınan Eskicioğlu, ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 16:30 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:35
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        5'inci kattan sarkıttığı çarşafla kaçarken 15 metreden düşen firari hükümlünün bacağı kırıldı
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        DENİZLİ'de, 'Uyuşturucu imal edip, satmak' ve 'Firar'dan, toplam 18 yıla kadar hapis cezası bulunan İsmail Eskicioğlu (38), jandarmadan kaçmak için, birbirine bağladığı çarşaflarla 5'inci kattaki daireden inerken düştü. Yakalanan Eskicioğlu, kırılan sağ bacağı alçıya alındıktan sonra tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 'Uyuşturucu imal edip, satmak' ve 'Firar' suçlarından hakkındaki kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan İsmail Eskicioğlu'nun, Merkezefendi ilçesindeki, apartmanın 5'inci katındaki dairede saklandığını belirledi. JASAT ekibi, binaya operasyon düzenledi. Ekiplerin geldiğini fark eden Eskicioğlu, evdeki çarşafları birbirine bağlayıp balkondan sarkıtarak 15 metre yükseklikten inerken beton zemine düştü. Sağ bacağı kırılan hükümlü yakalandı. Ekiplerin ambulansla kaldırdığı Servergazi Devlet Hastanesi'nde bacağı alçıya alınan Eskicioğlu, ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Galeri

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