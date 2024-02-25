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        Denizli'de izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 14:01 Güncelleme: 25.02.2024 - 14:01
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        Denizli'de izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Mahalle'deki Çağış Mevkisi'nde 3 kişinin, tarihi eser kaçakçılığı amacıyla kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

        Bölgede kazma kürekle 30 metrelik çukur açan M.Ç, A.D. ve O.D, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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