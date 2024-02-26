Denizli'de kaybolan kişi ormanlık alanda aranıyor

Ekipler, Bağbaşı Yaylası ve Çakıroluk mevkisindeki ormanlık alanda arama çalışması yapıyor.

AFAD, AKUT, İHH, Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAK) ve güvenlik güçleri, Özsoydan'ı bulmak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Bağbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alana yürüyüşe gitmek için dün evden çıkan Süleyman Özsoydan'a (37) ulaşamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

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