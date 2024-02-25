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        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 22:28 Güncelleme: 25.02.2024 - 22:37
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        Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        M.Ç'nin kullandığı 20 F 2462 plakalı otomobil, Cankurtaran Mahallesi Antalya Yolu Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Dağ'a (59) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Dağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücü M.Ç. gözaltına alınırken, bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Dağ'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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