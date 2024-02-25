Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
M.Ç'nin kullandığı 20 F 2462 plakalı otomobil, Cankurtaran Mahallesi Antalya Yolu Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Dağ'a (59) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Dağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü M.Ç. gözaltına alınırken, bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Dağ'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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