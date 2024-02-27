Denizli'de bıçakla yaralanan Afganistanlı kadın hayatını kaybetti

Hurdacılık yapan Habibi ile eşinin 2 çocuğunun olduğu, aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

Evde boğazından bıçakla yaralanmış bulunan Nasım Gol Karımı (30) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Deliktaş Mahallesi 1974 Sokak'ta iki katlı evden duyulan sesler üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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