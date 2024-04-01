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        Buldan'da oyların eşit çıktığı sandıkta muhtar kura ile belirlendi

        Denizli'nin Buldan ilçesinde, muhtarlık yarışında adaylar eşit oy alınca muhtar kura ile belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 11:20 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:20
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        Buldan'da oyların eşit çıktığı sandıkta muhtar kura ile belirlendi
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde, muhtarlık yarışında adaylar eşit oy alınca muhtar kura ile belirlendi.

        Bostanyeri Mahallesinde muhtarlık için mevcut muhtar Muhammet Mehmet Yeşildağ ile Murat Sert yarıştı.

        Toplam 38 seçmenin oy kullandığı sandıkta iki adaya da 19 oy çıktı. Seçim görevlileri her iki adaya da bilgilendirme yaparak, muhtarın kura ile belirleneceğini ifade etti.

        Kura sonucu muhtarlığı 38 yaşındaki Murat Sert kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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