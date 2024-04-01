Buldan'da oyların eşit çıktığı sandıkta muhtar kura ile belirlendi

Denizli'nin Buldan ilçesinde, muhtarlık yarışında adaylar eşit oy alınca muhtar kura ile belirlendi.

Bostanyeri Mahallesinde muhtarlık için mevcut muhtar Muhammet Mehmet Yeşildağ ile Murat Sert yarıştı.

Toplam 38 seçmenin oy kullandığı sandıkta iki adaya da 19 oy çıktı. Seçim görevlileri her iki adaya da bilgilendirme yaparak, muhtarın kura ile belirleneceğini ifade etti.

Kura sonucu muhtarlığı 38 yaşındaki Murat Sert kazandı.