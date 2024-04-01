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        CHP binasının balkonunun çökmesiyle yaralanan eski yönetim kurulu üyesi öldü

        DENİZLİ'deCHP Tavas İlçe Başkanlığı binasındaki kutlama sırasında balkonun çökmesi sonucu yaralanan eski CHP Tavas İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Palaz (60), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 11:11 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:15
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        CHP binasının balkonunun çökmesiyle yaralanan eski yönetim kurulu üyesi öldü
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        DENİZLİ'deCHP Tavas İlçe Başkanlığı binasındaki kutlama sırasında balkonun çökmesi sonucu yaralanan eski CHP Tavas İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Palaz (60), hayatını kaybetti.

        Denizli'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin Tavas ilçesi adayı Kadir Tatık'ın öne geçmesiyle, dün partinin ilçe başkanlığında kutlama yapıldı. Bu sırada 2 katlı parti binasının 1'inci katındaki balkon çöktü. Balkonda bulunanlardan 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan eski CHP Tavas İlçe Yönetim Kurulu üyesi, evli ve 2 çocuk babası, oto tamirci Mehmet Palaz, hayatını kaybetti. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken, diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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