CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Çavuşoğlu oyunu kullandı

Eşiyle birlikte vatandaşlık görevini yerine getirdiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Tüm hemşerilerimi de bu umut yolculuğuna katılmaya çağırıyorum." diye konuştu.​​​​​​​

Oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulunan Çavuşoğlu, Denizli'ye değişimi getirmek üzere yola çıktıklarını ifade etti.

Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu, oyunu kullanmak için Hayırseverler Ortaokuluna geldi.

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