31 Mart Yerel Seçim sonuçları en güncel verilerle dakika dakika Haberturk.com'da
Türkiye, sandıklara giderek seçimini yapıyor. 31. Mart Yerel seçiminde vatandaşlar belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidiyor. Türkiye'nin bazı illerinde 07.00 başlayan oy verme işlemi 16.00'da sona erecek. 08.00'da oy verme işlemi başlayan illerde ise sandıklar 17.00'da kapanacak. Oy verme işlemleri devam ederken tüm gözler sonuçlara çevrildi. 31. Mart yerel seçim sonuçlarını Haberturk.com'dan güncel verilerle dakika dakika takip edebilir, oy oranlarında yaşanan değişimleri gözlemleyebilirsiniz. İşte yerel seçim 2024 seçim sonuçları takip ekranı…
31 MART YEREL SEÇİMİ SON DURUM
Haberturk.com’un 31 Mart yerel seçim sonuçları sayfasında kesintisiz, doğru, anlaşılabilir ve güncel olarak seçim sonuçlarını takip edebilirsiniz. İstanbul’da kim kazandı, Ankara’da kim kazandı, İzmir’de kim kazandı gibi soruların cevaplarının yanı sıra Türkiye’nin diğer tüm illerinde hangi parti ve hangi belediye başkan adayının yarışı önde götürdüğü gibi bilgilere dakikası dakikasına seçim sonuç sayfamızdan erişebilirsiniz. 2024 Yerel Seçim sonuçları aday karşılaştırmaları, parti oy oranı karşılaştırmaları ve 2019 yerel seçim sonuçlarının karşılaştırmaları hem bilgisayarınızda, hem akıllı telefonunuzda, hem de tabletinizde! İşte Habertürk’ün 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları sayfası;
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GÖZLER YÜKSEK SEÇİM KURULU'NDA
2024 yerel seçiminde oy kullanma işlemi Türkiye genelinde 17.00’da sona erecek ve oy sayım işlemi başlayacak. Oy sayımına başlanmasıyla birlikte tüm gözler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’ya çevrilecek. YSK’nın yayın yasağının kalktığını duyurmasıyla birlikte 31 Mart yerel seçim sonuçları anlık olarak en güncel verilerle anlaşılabilir şekilde haberturk.com’da takip edilebilecek. Habertürk seçim sayfasında yerel seçimin genel verileri ile illerde alınan oy oranlarının haricinde Türkiye'nin bölgeleri, partiler ve belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları gibi bir çok bilgiye anlaşılabilir şekilde ulaşabilirsiniz. Öte yandan geçmiş yıllarda yapılan yerel ve genel seçimlerin sonuçlarına da haberturk.com'dan ulaşarak karşılaştırma yapabilirsiniz.
31 Mart Yerel Seçim Türkiye'nin Bölgeleri Oy Oranları Sayfası İçin Tıklayın
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31 Mart Yerel Seçim Belediye Başkan Adaylarının Oy Oranları Sayfası İçin Tıklayın
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İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM’DA
İstanbul’daki yerel seçim sonucu herkes tarafından oldukça merak ediliyor. Türkiye’nin neresinde yaşarsa yaşasın vatandaşlar, İstanbul’daki seçim sonucunu yakından takip ediyor. AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki kıyasıya rekabeti Haberturk.com İstanbul seçim sonucu sayfasından dakika dakika takip edebilirsiniz.
BAŞKENT ANKARA’DA KAZANAN KİM OLACAK?
İstanbul’un ardından seçim sonucu en çok merak edilen illerin başında Ankara geliyor. CHP Ankara Belediye Başkan Adayı Mahsur Yavaş ile AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok arasında geçecek seçim yarışının galibini 13 bin 275 sandıktan çıkan oylar belirleyecek. Ankara yerel seçim sonucunu en son verilerle, güncel, doğru ve anlaşılır şekilde Habertürk’te takip edebilirsiniz.
İZMİR'DE GELENEK BOZULACAK MI?
İstanbul ve Ankara’dan sonra yerel seçim sonucu en çok merak edilen il İzmir. 2004 yılından beri her yerel seçimde İzmir Belediye Başkanlığı yarışını CHP önde tamamladı. CHP, son 20 yıldır İzmir’de sürdürdüğü üstünlüğü Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ile devam ettirmek, AK Parti ise Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ile İzmir’de belediye başkanlığını devralmak istiyor. İzmir’de kıyasıya devam edecek seçim yarışını da Habertürk seçim sayfasından dakika dakika takip edebilirsiniz.
BÜYÜKŞEHİRLERİN SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK’TE
Ankara, İzmir ve İstanbul’un haricinde diğer büyükşehirlerde de yerel seçim sonuçları yakından takip ediliyor. Özellikle Bursa, Çanakkale, Konya, Gaziantep, Diyarbakır, Kayseri, Erzurum, Antalya, Adana ve Eskişehir’deki seçim sonuçları oldukça merak ediliyor. Haberturk.com yerel seçim sonuçları sayfasında bu büyükşehirlerin seçim sonuçlarını da en doğru, güncel ve anlaşılır şekilde takip edebilirsiniz.
31 Mart Bursa Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın
31 Mart Çanakkale Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın
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31 Mart Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın
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31 Mart Antalya Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın
31 Mart Adana Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın
OY VERME İŞLEMİ BAZI İLLERDE 1 SAAT ERKEN BİTECEK
Yüksek Seçim Kurulu, mevsim şartları nedeniyle güneşin batış saatini dikkate alarak ülkemizin doğu kısmında bulunan 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00’da başlayan oy erme işlemi 16.00’da sona erecek. Bu illerin dışında kalan diğer illerde ise 08.00’da başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erecek ve oylar sayılmaya başlanacak. YSK’nın seçim yasağının kalktığını bildirmesiyle birlikte ise tüm illerdeki seçim sonuçları canlı olarak haberturk.com’da takip edilebilecek.
4 RENK OY PUSULASI TEK ZARFTA
Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler "büyükşehir belediye başkanı", “belediye başkanı”, "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy veriyor. Büyükşehir olmayan normal illerde ise seçmenler "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy veriyor.
Büyükşehir belediye başkanlığı için oy pusulası beyaz, il genel meclis üyeliği için oy pusulası turuncu, belediye başkanlığı için oy pusulası mavi, belediye meclis üyeliği için oy pusulası ise sarı renkli oldu. Seçmenler, oylarını kullandıkları tüm pusulaları tek bir zarfa koyarak sandıklara attı.
2019 YILINDAKİ YEREL SEÇİMDE NE OLMUŞTU?
2019 yerel seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen oy kullanmış ve katılım oranı yüzde 84,7 olarak gerçekleşmişti. Bir önceki yerel seçimde AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti Milet İttifakı adı altında seçime girmişti. Türkiye genelinde Cumhur ittifakı yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy almış, oyların partilere dağılımı ise şu şekilde olmuştu; AK Parti yüzde 38,86, CHP yüzde 27,48, İYİ Parti yüzde 7,17, MHP yüzde 6,55, HDP yüzde 4,15. Yerel seçimde AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığını kazanmıştı.