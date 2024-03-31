4 RENK OY PUSULASI TEK ZARFTA

Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler "büyükşehir belediye başkanı", “belediye başkanı”, "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy veriyor. Büyükşehir olmayan normal illerde ise seçmenler "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy veriyor.

Büyükşehir belediye başkanlığı için oy pusulası beyaz, il genel meclis üyeliği için oy pusulası turuncu, belediye başkanlığı için oy pusulası mavi, belediye meclis üyeliği için oy pusulası ise sarı renkli oldu. Seçmenler, oylarını kullandıkları tüm pusulaları tek bir zarfa koyarak sandıklara attı.