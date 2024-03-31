Merkezefendi kurtuluş ateşini yaktı

BASKETBOLSüper Ligi'nde Türk Telekom'u yenerek düşme hattından çıktıktan sonra deplasmanda Darüşşafaka'yı 88-86'lık skorla geçen Merkezefendi Belediyesi Basket bitime 5 hafta kala kümede kalmak için dev bir adım attı. Son saniyede rakip takımdan Berk'in üçlük denemesini bloklayan Floyd takımına hayati öneme sahip galibiyeti getirdi. Bu skorla 25 maçta 9 galibiyete ulaşan Denizli temsilcisi düşme hattında kalan Çağdaş Bodrum Spor'a son 5 maç öncesi 2 galibiyet fark attı. Ligdeki üçüncü yılında da kümede kalmak için büyük avantaj yakalayan Merkezefendi'de Türkiye Basketbol Ligi'nden bu yana takımı çalıştıran Antrenör Zafer Aktaş, "Lig şimdi başlasa belki rotasyon darlığı nedeniyle Play-Off yapamazdık ama alt sıralarda da bu kadar zorlanmazdık" dedi.

Takımın birlikte oynamaktan, birlikte antrenman yapmaktan büyük keyif aldığını belirten Aktaş, "Çok önemli bir deplasman galibiyeti aldık. Her maçımız final niteliğinde ve bu bilinçte çalışıp, maçlarda da en yüksek konsantrasyonda oynamaya çalışıyoruz. Tüm oyuncularımı ve teknik ekibi kutluyorum. Önemli avantaj yakaladık ancak şu ana kadar kazandığımız hiçbir şey yok. Bursaspor'u yenip, Çağdaş Bodrum'dan averajı alırsak o taktirde rahatlamaktan söz edebiliriz. An itibariyle önümüze sezon bitene kadar final maçlarımız var ve aynı ciddiyetle çalışmak zorundayız" açıklamasını yaptı.