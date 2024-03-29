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        Denizli'de uyuşturucuyu ayakkabılarında saklayan zanlı tutuklandı

        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 12:39 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:39
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        Denizli'de uyuşturucuyu ayakkabılarında saklayan zanlı tutuklandı
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        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bir süredir takip edilen yabancı uyruklu A.D'nin üzerinde arama yaptı.

        Şüphelinin iki ayakkabısının içine gizlediği 836 gram reçine esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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