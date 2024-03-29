Denizli'de uyuşturucuyu ayakkabılarında saklayan zanlı tutuklandı
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bir süredir takip edilen yabancı uyruklu A.D'nin üzerinde arama yaptı.
Şüphelinin iki ayakkabısının içine gizlediği 836 gram reçine esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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