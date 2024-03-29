Denizli'de uyuşturucuyu ayakkabılarında saklayan zanlı tutuklandı

Ekipler, bir süredir takip edilen yabancı uyruklu A.D'nin üzerinde arama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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