Merkezefendi seri peşinde

BASKETBOLSüper Ligi'nde geçen hafta evinde Türk Telekom'u 95-81 yenerek bitime 6 maç kala düşme hattından kurtulan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Darüşşafaka deplasmanına seri yakalama hedefiyle çıkacak. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da start alacak. Denizli temsilcisi Merkezefendi'nin ligde bu sezon 24 haftada 8 galibiyeti, Play-Off barajındaki İstanbul ekibinin ise 12 galibiyet bulunuyor.

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