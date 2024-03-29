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        Merkezefendi seri peşinde

        BASKETBOLSüper Ligi'nde geçen hafta evinde Türk Telekom'u 95-81 yenerek bitime 6 maç kala düşme hattından kurtulan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Darüşşafaka deplasmanına seri yakalama hedefiyle çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 11:54 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:54
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        Merkezefendi seri peşinde
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde geçen hafta evinde Türk Telekom'u 95-81 yenerek bitime 6 maç kala düşme hattından kurtulan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Darüşşafaka deplasmanına seri yakalama hedefiyle çıkacak. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da start alacak. Denizli temsilcisi Merkezefendi'nin ligde bu sezon 24 haftada 8 galibiyeti, Play-Off barajındaki İstanbul ekibinin ise 12 galibiyet bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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