Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor kader maçına çıkacak

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen haftayı bay geçiren Denizlispor bu hafta adeta kader maçına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 10:33 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor kader maçına çıkacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen haftayı bay geçiren Denizlispor bu hafta adeta kader maçına çıkacak.

        27 puanla düşme hattında yer alan yeşil-siyahlılar, en önemli rakiplerinden olan 30 puana sahip Sarıyer'i konuk edecek. Bitime 6 maç kala kurtuluş mücadelesi veren Denizlispor, kazandığı takdirde umutlarını artıracak. Olası bir puan kaybında ise Ege ekibinin işi çok zorlaşacak. Teknik Direktör Özcan Bizati, tüm camianın galibiyete odaklandığını belirtti. Takımın en iyi şekilde maça hazırlandığını belirten Bizati, "Maalesef maçı seyircimizden yoksun oynayacağız. Ancak şartlar ne olursa olsun galip gelmeliyiz" dedi.

        Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Sarıyer 2-0 kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nusr-Et'e yönelik saldırının arkasından Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırının arkasından Barış Boyun çıktı!
        Can 16 yaşındaydı... 'Kız meselesi' cinayeti!
        Can 16 yaşındaydı... 'Kız meselesi' cinayeti!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        Potin 2024
        Potin 2024
        Lego'dan Kaliforniya polisine uyarı
        Lego'dan Kaliforniya polisine uyarı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor
        Çocukluk ve gençlikteki hareketsizlik atardamar sertleşmesini artırabiliyor
        Çocukluk ve gençlikteki hareketsizlik atardamar sertleşmesini artırabiliyor
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        Avusturya basını coştu!
        Avusturya basını coştu!
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        İkale işvereni ibra etmez
        İkale işvereni ibra etmez
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
        Florida'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı
        Florida'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı

        Benzer Haberler

        Denizli'deki "gürültü" kavgasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
        Denizli'deki "gürültü" kavgasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
        Gürültü kavgasında komşusunu öldüren zanlı tutuklandı
        Gürültü kavgasında komşusunu öldüren zanlı tutuklandı
        'Parasını ödediğimiz elektrikli cipler verilmedi' diyerek suç duyurusunda b...
        'Parasını ödediğimiz elektrikli cipler verilmedi' diyerek suç duyurusunda b...
        Parasını ödediğimiz elektrikli cipler verilmedi' diyerek suç duyurusunda bu...
        Parasını ödediğimiz elektrikli cipler verilmedi' diyerek suç duyurusunda bu...
        Denizli'de parası ödenen cipleri teslim etmediği iddia edilen bayi hakkında...
        Denizli'de parası ödenen cipleri teslim etmediği iddia edilen bayi hakkında...
        'Parasını ödediğimiz elektrikli cipler verilmedi' diyerek suç duyurusunda b...
        'Parasını ödediğimiz elektrikli cipler verilmedi' diyerek suç duyurusunda b...