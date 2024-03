X (Twitter) kullanıcıları gemiyi terk etti

2022 ve 2023 yıllarının en çok konuşulan teknoloji patronlarından birisi konumundaki Elon Musk’ın satın aldığı Twitter’ın kaybı her şeye rağmen sürüyor. Twitter'ı satın aldığından bu yana yaptığı değişikliklerle dünyaca ünlü sosyal medya devinin büyük ölçüde değer kaybetmesini engelleyemeyen Musk’ın siteyi satın alıp X olarak yeniden markalamasından bu yana beşte birden fazla kullanıcı kaybettiği belirtildi.

ABD’de sosyal ağlar giderek kullanıcı kaybederken, en büyük kaybeden Twitter (X) oldu. Tüm sosyal medya uygulamalarının kullanıcı kaybettiği görüldüğü dönemde hiçbirisinin kaybı Elon Musk’ın X’i kadar büyük olmadı. Uygulama izleme şirketi Sensor Tower’ın Şubat 2024 itibarıyla yayınladığı verilerine göre, sosyal medya uygulamasının Amerika'daki günlük uygulama kullanıcıları, Musk'ın devralma işlemini tamamlamasının hemen ardına denk gelen Kasım 2022'den bu yana yüzde 23 düşüş gösterdi.

KÜRESEL ÇAPTA ABD’DEN DAHA AZ DÜŞTÜ

Sensor Tower'ın verilerine göre, küresel olarak X biraz daha iyi performans gösterdi ve kullanıcılarının %15'ini kaybederek günlük 174 milyon aktif uygulama kullanıcıya ulaştığı belirtildi.

X tarafından yapılan açık bir gönderide Sensor Tower'ın verileri üstü kapalı bir şekilde yalanlandı. Yayımlanan bir gönderide, her ay 550 milyon kişinin X’i ziyaret ettiği, her gün 250 milyon kişinin X'i kullandığı ve platformda geçirilen günlük ortalama süre ve günlük aktif kullanıcı dakikalarının her ikisinin de yıldan yıla arttığı açıklandı.