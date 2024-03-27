X (Twitter) kullanıcıları gemiyi terk etti

2022 ve 2023 yıllarının en çok konuşulan teknoloji patronlarından birisi konumundaki Elon Musk’ın satın aldığı Twitter’ın kaybı her şeye rağmen sürüyor. Twitter'ı satın aldığından bu yana yaptığı değişikliklerle dünyaca ünlü sosyal medya devinin büyük ölçüde değer kaybetmesini engelleyemeyen Musk’ın siteyi satın alıp X olarak yeniden markalamasından bu yana beşte birden fazla kullanıcı kaybettiği belirtildi.

Musk'ın tepetaklak Twitter macerası Haberi Görüntüle

SOSYAL AĞLAR ARASINDA EN BÜYÜK KAYBEDEN

ABD’de sosyal ağlar giderek kullanıcı kaybederken, en büyük kaybeden Twitter (X) oldu. Tüm sosyal medya uygulamalarının kullanıcı kaybettiği görüldüğü dönemde hiçbirisinin kaybı Elon Musk’ın X’i kadar büyük olmadı. Uygulama izleme şirketi Sensor Tower’ın Şubat 2024 itibarıyla yayınladığı verilerine göre, sosyal medya uygulamasının Amerika'daki günlük uygulama kullanıcıları, Musk'ın devralma işlemini tamamlamasının hemen ardına denk gelen Kasım 2022'den bu yana yüzde 23 düşüş gösterdi.

REKLAM

YASAKLAR TIKTOK’U ETKİLEDİ Dünya çapında 1 yıla yakın süredir devam eden TikTok yasaklarının kullanıcı sayılarını da ciddi ölçüde etkilediği görülürken, ilk olarak NBC News tarafından bildirilen verilere göre, tüm yasaklamalar ve tepkilere rağmen TikTok ABD’de %10'un biraz altında düşüş yaşadı ve Twitter’ın yüzde 23’lük kaybına en çok yaklaşan sosyal ağ oldu. Yeni ve güncel uygulamaların hayata geçmesi ile yok olacağı iddia edilen Facebook, Instagram ve Snapchat ile birlikte en az kaybedenler arasında yer aldı. Tüm bu ugulamalarda %5'ten daha az kullanıcı düşüşü yaşandı. Bir diğer deyişle yaptığı tüm uygulama güncellemeleri, yenilikler ve AI (Yapay zeka) yatırımlarına rağmen Elon Musk’ın X’i Facebook ve Instagram odağında Mark Zuckerberg karşısında kaybetmeye devam etti. Ancak yine de Zuckerberg’in Twitter’a rakip olarak hayata geçirdiği Threads, ilk ay içerisinde yakaladığı muazzam başarı ile adından söz ettirmiş olsa da X’e gerçek bir rakip olamayarak biraz geri planda kaldı.

KÜRESEL ÇAPTA ABD’DEN DAHA AZ DÜŞTÜ Sensor Tower'ın verilerine göre, küresel olarak X biraz daha iyi performans gösterdi ve kullanıcılarının %15'ini kaybederek günlük 174 milyon aktif uygulama kullanıcıya ulaştığı belirtildi. X tarafından yapılan açık bir gönderide Sensor Tower'ın verileri üstü kapalı bir şekilde yalanlandı. Yayımlanan bir gönderide, her ay 550 milyon kişinin X’i ziyaret ettiği, her gün 250 milyon kişinin X'i kullandığı ve platformda geçirilen günlük ortalama süre ve günlük aktif kullanıcı dakikalarının her ikisinin de yıldan yıla arttığı açıklandı. REKLAM