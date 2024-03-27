Lego, Kaliforniya polisini uyardı: Şüphelilerin görüntülerinde oyuncak kafasını kullanmayın

Bazı kullanıcılar, fotoşoplu görüntüleri çok sevdiğini söyledi. Sosyal medyada "Bunlar çok komik" ve "Bu Lego insanları hiç doğru yolu bulamayacak gibi" yorumlar yapıldı.

Ancak bazı kişiler, yüzleri gizleyerek suçluların korunduğunu savundu.