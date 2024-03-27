ABD'de yıkılan köprü otomotiv sektörünü hareket geçirdi

ABD’nin Baltimore kentinde Singapur bayraklı bir geminin çaptığı köprü yıkıldı. Kaza sonucu 6 kişini hayatını kaybederken, geminin çarpışma öncesinde acil yardım çağrısı yapmasının kayıpların artmasını önlediği belirtiliyor.

Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı! Haberi Görüntüle

Maryland eyaletindeki Francis Scott Key Bridge isimli köprünün yıkılması ile birlikte, Baltimore Limanı ile bölgenin önemli bir otoyolu da ulaşıma kapandı.

Kazanın şoku henüz atlatılamamışken, liman ve otoyolun kapanması otomotiv sektöründe bir takım endişeler yarattı.

Baltimore Limanı ABD'nin otomobil sevkiyatları açısından en yoğun limanı özelliğini taşıyor. Öyle ki, Maryland Liman İdaresi'nden alınan verilere göre, limanda 2023 yılında en az 750 bin araç elleçlendi. Motorlu taşıtlar ve parçalar, tüm Baltimore limanı ithalatının yüzde 42'sini oluşturuyor.

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SEVKİYATLAR İÇİN YENİ ROTA

Kazanın ardından acil eylem planı hazırlayan ABD'li otomobil üreticileri General Motors ve Ford, Baltimore Limanı'nın kapatılmasının ardından etkilenen sevkiyatları yeniden yönlendirecek yeni rotalar arayışında olduklarını bildirdiler.

General Motors'dan yapılan açıklamada, "Durumun operasyonlarımız üzerinde minimum düzeyde etki yaratmasını bekliyoruz. Araç sevkiyatlarını diğer limanlara yeniden yönlendirmek için çalışıyoruz" denildi.

Ford Mali İşler Direktörü John Lawler da, Salı günü erken saatlerde bir konteyner gemisinin dört şeritli köprüye çarpmasının ardından meydana gelen köprünün çökmesinin, şirketin otomobil sevkiyatlarını diğer limanlara yönlendirmeye zorlayacağını ve tedarik zincirini etkileyeceğini belirtti. Bloomberg News'e konuşan Lawler, "Bunun bir etkisi olacak. Parçaları başka limanlara yönlendirmemiz gerekecek. Bu muhtemelen tedarik zincirini biraz uzatacaktır" dedi. ABD'de Chrysler, Jeep ve Dodge gibi markalar ile varlık gösteren Stellantis'ten yapılan açıklamada da, "Müşterilerimize otomobil teslimatlarını kesintisiz bir şekilde sağlamak için çeşitli ulaşım çözümleri üzerinde acil durum konusunda görüşmeler başlattık" ifadeleri kullandı. REKLAM 'UZUN SÜRELİ ETKİSİ OLACAK' Şirketler haricinde, Biden yönetiminden de konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, limanda çok sayıda aracın elleçlendiğini vurgulayarak, yetkililerin kazanın yaratacağı 'ciddi' etkilerle ilgilendiğini söyledi. Buttigieg, "Bunun tedarik zincirleri üzerinde büyük ve uzun süreli bir etki yaratacağına şüphe yok" dedi.