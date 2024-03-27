Vincenzo Montella: Tüm sorumlu benim!
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Montella'nın açıklamaları...
"ÜLKEMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"
"Kimsenin beklemediği bir sonuç. Ülkemiz için üzgünüz. Ama bu tarz maçlarda, tekrar kafanızı kaldırıp kendi cesaretini ortaya koyma fırsatı verir. Bunun üstünde durmak gerekiyor. Böyle mağlubiyetlerden sonra bizi yıkabilecek analizler yapmamak lazım yoksa çok basit olur."
"İLK YARIDA FENA DEĞİLDİK"
"İlk yarıda takım fena oynamadı. Duruşumuz iyiydi, keyif verdi ilk yarıda gösterdiğimiz futbol. Dakikalar geçtikçe birlikteliğimiz bozuldu. Tempo da yükseldikçe, bazı futbolcularımız da çok oynamadıkları için bize bu şekilde dönüşü oldu. Bu tarz mağlubiyetler de genç milli takımı geliştirir. Bunları da yaşayıp birlikte gelişmemiz gerekiyor."
"BURADAKİ SORUMLU BENİM"
"Burada sorumlu varsa o da benim. Kimsenin başkasını suçlamasına gerek yok. Baktığınızda, çok fazla motivasyonum yüksek. Eminim çok daha yüksek performans göstereceğimiz şampiyona olacak. Bu 2 maçta da geri bildirim aldık."
"TEST ETMEMİZ GEREKEN BÖLGELER VARDI"
"İkinci yarıda da onların golünden sonra birlikteliğimizi bozduk ve sonrasında olanlar oldu. Bu sonuç için çok üzgünüm. Bazı test etmemiz gereken bölgeler de vardı. İstediğim cevapları aldım açıkçası. Bugünden itibaren de maçları izlemeye devam edeceğiz ve en iyi grubu bir araya getirmeye çalışacağız."
"GEÇMİŞTE DAHA FARKLIYDIK"
"Milli takımımızın geçmişine bakmak gerekirse, bazı şeyleri geliştirmemiz gerekiyor. Denge getirmemiz gerekiyor. Bugün de negatif anları daha iyi bir şekilde sindirmemiz gerekiyor. Geçmişte baktığınızda Fransa'yı yeniyorduk, İzlanda'ya kaybediyorduk ama şu anda olması en doğru zaman çünkü bu bizi geliştirecektir."
"İLK YARIDAKİ OYUNDAN DEVAM EDECEĞİM"
İlk yarıda oynadığımız futbol, fena bir futbol değildi. Şu detayları unutmamak gerekiyor, kendi kulüplerinde az süre alan oyuncular, genç oyuncular da vardı, bu ritimde oynamaya alışkın olmayan oyuncular da vardı. Bunu da hesaba katmamız gerekiyor. İlk yarıda pozisyonlara da girdik. Aslında baktığınızda, bu ağır mağlubiyetten sonra dengelerin benim tarafımdan gelmesi gerekiyor. Almanya galibiyetin sonra da dengeli kalmamız gereken anlar vardı. Ben oynadığımız ilk yarı itibariyle, o noktadan itibaren çalışmaya devam edeceğim."
"OYUN KURMAK ZORUNDAYIZ"
Vincenzo Montella: "İlk sorıya göre cevap vermem gerekirse, rakamsal üstünlüğünüz varsa oyun kurmak zorundasın. Son 30 metrede 7 kişi varsa senden oyun kurmak zorundasın. Bu benim düşüncem. Rakipler adam adama oynamadığı sürece öyle bir riski göze almayacağız. Bu tarz oyun kurmalar ve oyun kurguları oturduğunda size maç esnasında inanç ve cesaret veriyor. İkinci yarıyı seyretmedim tekrar ama biz daha az oyun kurduk arkadan ve daha çok gol yedik. O anda zorlandık ve cesaret eksikliği yaşandı orada. Bu sadece benim için değil, oyuncular için de geçerli"
"30 YILDIR BU İŞİ YAPIYORUM"
"30 yıldır bu işin içindeyim, her seferinde bu tarz problemlerin yaratıldığını görüyorum. Bunlar normal şeyler, burada zihinsel dengem olmasaydı, bu işi yapmamam gerekiyordu ve bu seviyelere ulaşmamam gerekiyordu."
İSTİFA SORUSUNA YANIT
Vincenzo Montella: "Bu soruya cevap vermeyeceğim. Provokasyon olduğunu düşünüyorum. Siz mesela soru sorarken hata yaptığınızda işi bırakıyor musunuz? Gereksiz bir provokasyon olduğunu düşünüyorum ve cevap vermeyeceğim."