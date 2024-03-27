Vincenzo Montella: Tüm sorumlu benim!

"OYUN KURMAK ZORUNDAYIZ"

Vincenzo Montella: "İlk sorıya göre cevap vermem gerekirse, rakamsal üstünlüğünüz varsa oyun kurmak zorundasın. Son 30 metrede 7 kişi varsa senden oyun kurmak zorundasın. Bu benim düşüncem. Rakipler adam adama oynamadığı sürece öyle bir riski göze almayacağız. Bu tarz oyun kurmalar ve oyun kurguları oturduğunda size maç esnasında inanç ve cesaret veriyor. İkinci yarıyı seyretmedim tekrar ama biz daha az oyun kurduk arkadan ve daha çok gol yedik. O anda zorlandık ve cesaret eksikliği yaşandı orada. Bu sadece benim için değil, oyuncular için de geçerli"