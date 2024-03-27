Avusturya basınında Türkiye galibiyetinin manşetleri!
A Milli Takımımız, turnuva hazırlıkları kapsamında Avusturya ile özel maçta kozlarını paylaştı. Ay-Yıldızlılar, Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 6-1'lik yenilgiyle ayrıldı. A Milli Takımımızın aldığı ağır mağlubiyet Avusturya basınında da geniş yer buldu.
Avusturya ile A Milli Takımımız başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milliler, Macaristan'ın ardından çıktığı ikinci hazırlık maçını da 6-1'lik skorla kaybetti.
Mücadelede ev sahibi takım 2. dakikada Xaver Schlager ile 1-0 öne geçti. Hakan Çalhanoğlu 25. dakikada penaltıdan attığı golle skoru eşitledi: 1-1. 44. dakikada Michael Gregoritsch Avusturya'yı yeniden öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.
Karşılaşmanın 48. dakikasında Gregoritsch farkı ikiye çıkardı: 3-1. 59. dakikada ise penaltıdan attığı golle kendisinin 3. takımının 4. golünü attı: 4-1.
Baumgartner 78. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 4'e çıkardı. Maçta son sözü 90+4. dakikada Maximilian Entrup söyledi: 6-1.
A Milli Takımımız'ın ağır yenilgisi Avusturya basınında da geniş yer buldu. İşte manşetler...
"MUHTEŞEM BİR İKİNCİ YARI"
Kleine Zeitung: "Avusturya Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi ikinci hazırlık maçında Ernst Happel Stadı'nda, muhteşem bir ikinci yarıyla Türkiye'yi 6-1 mağlup etti. Michael Gregoritsch hat-trick yaptı."
"ŞUT ÇEKME FESTİVALİ"
ORF: "Avusturya Milli Futbol Takımı da Avrupa Şampiyonası öncesi ikinci sınavını bir şut çekme festivaliyle geçti ve Türkiye'yi 6-1 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini kutladı."
"AH, NE KADAR GÜZEL"
Kronen Zeitung: "Türkiye'ye karşı 6-1'lik gol şovu. Takım patronu Ralf Rangnick, takımının ikinci 45 dakikadaki performansından çok memnun kaldı: 'Bundan daha iyisi olamaz!' Taraftarlar ise EURO 2024'ü sabırsızlıkla bekliyor ve Ernst Happel Stadı'nda şarkı söylüyorlar: 'Ah, ne kadar güzel'."
"TAKIM KORKUTUCUYDU"
Der Standart: "Ralf Rangnick'in takımı, ikna edici performansın ardından Avrupa Şampiyonası'na katılan rakibine karşı zafer elde etti. Takım korkutucuydu ve oyun boyunca kendilerini son derece geliştirebildiler. 6-1'lik zafer, üst üste beşinci galibiyet oldu."
"ŞUT ŞÖLENİ"
OE24: "David Alaba, maçtan önce Türkiye'ye karşı cesurca 2-0'lık bir galibiyet tahmininde bulunmuştu, ancak görünen o ki takım arkadaşları onun tahminini aşmaya ve konuk takımı 6-1'lik bir şut şöleni ile Happel Stadyumu'ndan göndermeye karar verdiler."
"FORMDA OLAN TÜRKİYE'Yİ MAĞLUP ETTİ"
Heute: "Avusturya Milli Takımı, son dönemde oldukça formda olan Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası öncesindeki sondan üçüncü hazırlık maçında 6-1 mağlup etti."