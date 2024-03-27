Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?

102.saniyedeki de, 45.dakikada yediğimiz gol de topla çıkamamak, topu çıkaramamaktan kaynaklandı. Savunma hattımızı (Salih’i de katıyorum) iyi bulmadım. (Gazeteci ağabeyim Emrah Kayalıoğlu’nun mesajını yazıma koymalıyım. İkinci golde 3 Merih, 2 Hakan, 2 Kaan olmak üzere tam 7 kez topu rakibe atmışız! Kibar adam Emrah abi “gol yemek için KAŞINMIŞIZ” diyememiş mesajda bile!)