Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan mücadeleyi değerlendirdi
İlk yarı bitiminde açtım laptopu. Çıkarken yediğimiz iki gole rağmen iyi şeyler yazmak umuduyla. İkinci yarı itibariyle oyunu ilk yarıdaki dengede tutabileceğimiz hissiyle… Hey hat! Kabus…
Macar maçının başlığını “Hücuma Kalite Lazım” diye atmıştım. İyi yaptıklarımızı ileride taçlandıramamıştık. İlk 45’te bunu aştığımızı gözlemledim. Kenan, Kerem, İrfan, Arda dörtlüsü Hakan’ın da katkısıyla ilk dakikada yediğimiz manasız gole rağmen ayakta kaldı.
Oyunun uzun boylu olmasını da keder etmeden “orta menzilli toplarla” çıktık. Set oynadığımız söylenemez. Gerçek bir 9 numarayla bu oyunun da iyileşebileceği umudundayım halen... (Saf saf)
102.saniyedeki de, 45.dakikada yediğimiz gol de topla çıkamamak, topu çıkaramamaktan kaynaklandı. Savunma hattımızı (Salih’i de katıyorum) iyi bulmadım. (Gazeteci ağabeyim Emrah Kayalıoğlu’nun mesajını yazıma koymalıyım. İkinci golde 3 Merih, 2 Hakan, 2 Kaan olmak üzere tam 7 kez topu rakibe atmışız! Kibar adam Emrah abi “gol yemek için KAŞINMIŞIZ” diyememiş mesajda bile!)
Rakibimiz lalettayn bir ekip değil. Avusturya, son 4 maçını gol yemeyerek kazandı. 21 Kasım’da özel maçta Almanya’yı 2-0 ile geçti. Tıpkı V.A.R’ın varlığı gibi herkesin ciddiye aldığı karşılaşmalar bunlar.
İkinci yarı kabus 49’da başladı. Sürdü de gitti… ilk 45 dakikadaki derli toplu halden eser yoktu. İki gol yememize rağmen olumlu şeyler bulabildiğimiz oyundan zerre-i miskal bahsetmek namümkün! Tek olumlu işimizde yaptığımız gol de V.A.R’a ve rakibe verilen penaltıya kurban oldu!
Oyunun tümünü kötüleyemem. Ancak gerek savunma, gerek takım savunması konusunda derin yaralarımız var ve önlem almazsak Euro24’te yaralarımız yine kanar. Montella ile esen bahar havası bu maçtan sonra yerini kışa bırakmasa bile sorgulama başlar.
İdeal kaleci tercihimizin Mert Günok olacağı su götürmez. Önündeki dörtlüde forması garanti tek oyuncu Ferdi Kadıoğlu… Kalan 3 forma için endişe etmeden 18 Haziran’ı bulmalıyız.
Bu savunma hattıyla işimiz gerçekten zor!