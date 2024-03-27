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        Haberler Dünya ABD'de korkunç kaza: Gemi Francis Scott Key köprüsüne çarptı, nehre düşenler aranıyor!

        ABD'de korkunç kaza: Gemi köprüye çarptı, nehre düşenler aranıyor!

        ABD'nin Baltimore kentinde dün bir kargo gemisinin köprüye çarpması sonucu, Francis Scott Key köprüsü saniyeler içinde yıkıldı. Kaza sonucu yıkılan köprüden nehre düşen 8 kişiden 2'si kurtarıldı, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği düşünülüyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.03.2024 - 07:35 Güncelleme: 27.03.2024 - 07:35
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        ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne dün yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi çarptı, çarpmanın ardından gemide yangın çıkmıştı.

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        Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı çarpma sonucu çökerken, çarpma sırasında köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri sularına düştü.

         

         

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        Dünya basınında gündemine oturan kazada Francis Scott Key Köprüsü'nden nehre düşen 8 kişiden 2'sinin kurtarıldığı açıklandı.

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        Maryland eyalet polisi, köprünün çökmesi sonrasında kaybolan altı kişinin öldüğünün düşünüldüğünü söyledi.

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        Yetkililer, suyun derinliği ve kazadan bu yana geçen süre dikkate alındığında diğer altı kişinin öldüğünün varsayıldığını dile getirdi.

         

         

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        Arama kurtarma çalışmalarına gece ara verileceği ve sabah saatlerinde tekrar başlanacağı belirtildi.

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        OHAL İLAN EDİLDİ

        Maryland Valisi Wes Moore, kaza sonrası eyalette olağanüstü hal ilan ederken, olayın "terör saldırısı olduğuna dair inandırıcı bir kanıt bulunmadığını" belirtti

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        BIDEN: OLAYDA KASIT BULGUSU YOK 

        ABD Başkanı Joe Biden, kazanın ardından yaptığı açıklamada, olay olur olmaz federal kurumların hemen bölgeye gönderildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

         

         

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        "Buradaki limanı ve köprüyü federal kaynaklarla yeniden inşa edeceğiz. Kongre'nin bu çabamızı desteklemesini bekliyoruz. Şu ana dek tüm emareler olayın kötü bir kaza olduğunu gösteriyor." şeklinde konuşan Biden, olayda bir kasıt olduğuna ilişkin bir bulgu bulunmadığını dile getirdi.

         

         

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        Kendisinin de birçok kez kullandığı köprünün bir an önce yeniden inşası için çalışmalara başlayacaklarını belirten Biden, federal kaynaklarla bölgedeki inşa çalışmalarını yapmayı düşündüklerini ifade etti.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #ABD
        #Francis Scott Key
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