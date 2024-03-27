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        Haberler Gündem 3. Sayfa KAZA GÖRÜNTÜSÜ! Hatay'da katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı kameralara böyle yansıdı - Son dakika haberi

        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçen TIR'ın çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 08:58 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:17
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        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
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        Hatay'da, Dörtyol-Payas kara yolunda Şükrü K. idaresindeki TIR, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki otomobile çarptı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ CAN VERDİ

        Otomobil sürücüsü Mehmet Sönmez ile eşi Zeynep, çocukları Eray ve Ecrin Sönmez, kayınpederi Zeki (64) ve kayınvalidesi Döndü Kara (62) kazada hayatını kaybetti, sürücünün çocuklarından Melek Su Sönmez (8) de yaralandı.

        TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

        Yaralı çocuk, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. TIR sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı.

        HATAY VALİLİĞİ'DEN BAŞSAĞLIĞI

        Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralıya şifa dilenerek olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Öte yandan katliam gibi kazanın görüntüsü güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Görüntülerde süratle gelen TIR'ın aniden sola dönmesi sonucu kazanın yaşandığı ve TIR'ın devrildiği yer aldı.

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        #Hatay
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