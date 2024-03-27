16 yaşındaki Can 'kız meselesi' kurbanı!

Kocaeli'nde olay, dün gece saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi.

KONUŞMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

DHA'da yer alan habere göre 'kız meselesi' nedeniyle husumetli olan Kadem Can Çiçek (16) ile E.K.D. (20) konuşmak için bir araya geldi.