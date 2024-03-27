16 yaşındaki Can 'kız meselesi' kurbanı!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada 20 yaşındaki E.K.D., 16 yaşındaki Kadem Can Çiçek'i tabanca ile vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı, polis ekiplerince yakalandı
Kocaeli'nde olay, dün gece saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi.
KONUŞMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER
DHA'da yer alan habere göre 'kız meselesi' nedeniyle husumetli olan Kadem Can Çiçek (16) ile E.K.D. (20) konuşmak için bir araya geldi.
SİLAHLA GÖĞSÜNDEN VURDU
İkili arasında başlayan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada E.K.D., tabanca ile Çiçek'i göğsünden vurdu.
GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI
E.K.D. kaçarken, ağır yaralanan Çiçek yoldan geçen bir minibüs şoförü tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Çiçek, burada kurtarılamadı. Cenaze Gebze Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı.