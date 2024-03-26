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        Parasını ödediğimiz elektrikli cipler verilmedi' diyerek suç duyurusunda bulundular (2)

        BAYİ:BENİ DE MAĞDUR ETTİLERDenizli'de, elektrikli cip almak isteyen aralarında avukat, doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 20 kişiyi 1 milyon 655'şer bin lira dolandırıldıkları iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili, otomobil firmasının Denizli bayisi tarafından açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 17:43 Güncelleme: 26.03.2024 - 17:43
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        Parasını ödediğimiz elektrikli cipler verilmedi' diyerek suç duyurusunda bulundular (2)
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        BAYİ:BENİ DE MAĞDUR ETTİLER

        Denizli'de, elektrikli cip almak isteyen aralarında avukat, doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 20 kişiyi 1 milyon 655'şer bin lira dolandırıldıkları iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili, otomobil firmasının Denizli bayisi tarafından açıklama yapıldı. Söz konusu otomobil markasının Denizli Bayisi Özgür Sarıtaş, ciplerini alamayan kişileri markanın Türkiye distribütörünün mağdur ettiğini söyledi. Sarıtaş, "Markanın Türkiye distribütörü ciplerin paraları ödenmesine rağmen müşterilerimizi ve beni de mağdur etti. Denizli'de bize cip için ödeme yapan bütün müşterilerin paralarını distribütör şirkete yatırdık. Bunların bizde dekontları da mevcut. Hatta benim bile şirketten yüklü miktarda alacağım var. Bunun için şirkete araçların teslim edilmesi ve benim alacağım için ihtar çektim. Distribütör şirket araçların faturalarını bile kesmiş ancak araçları teslim etmiyor. Ben de zor duruma düştüm ve konkordato başvurusu yaptım" dedi.

        Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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