Denizli'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı
Denizli'de bir otomobilde 2 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Denizli'de bir otomobilde 2 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri şüpheli bir otomobili durdurdu.
Araçtaki gizli bölmelerde narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 2 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobildeki yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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