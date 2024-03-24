Davutoğlu, Denizli'de İsrail protestosuna katıldı

GELECEKPartisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Denizli'de esnaf ziyaret yapıp, İsrail protestosuna katıldı.

Ahmet Davutoğlu seçim çalışmaları kapsamında eşi Sare Davutoğlu ile Denizli'ye geldi. Davutoğlu ilk olarak 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'na gelerek partilerin seçim stantlarını uğradı, seçim için başarılar diledi. Davutoğlu daha sonra partisinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sema Silkin Ün ile meydandaki vatandaşlarla sohbet edip, oy istedi. Davutoğlu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki esnafı da ziyaret etti. Davutoğlu, ardından Candoğan Parkı'nda bir dernek tarafından düzenlenen İsrail'in protestosuna katılarak eyleme destek verdi.