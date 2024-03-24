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        Haberler Gündem Politika Köy muhtarını Almanya’daki seçmenler belirleyecek

        Köy muhtarını Almanya'daki seçmenler belirleyecek

        Batman'da 10 haneli Yolveren köyünde, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy kullanacak 37 seçmenin 20'si, Almanya'da yaşıyor. 2 adayın yarıştığı köyde seçilecek olan muhtarı, köye gelecek seçmenlerin oyları belirleyecek. Muhtar adayı Cengiz Kıy, "Gözümüz Avrupa'daki seçmenlerde. Seçimde oy kullanma hakkı olanların sandık başına gelmelerini bekliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 15:36 Güncelleme: 24.03.2024 - 15:46
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        Batman merkeze bağlı Ezidilerin yaşadığı Yolveren köyünde 35 yıl süreyle rakipsiz olarak muhtarlık yapan Mehmet Alcu, geçen yıl hayatını kaybetti.

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        Yerine atamayla bir memur muhtar olarak görev yapmaya başladı.

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        1 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Cengiz Kıy ve Hasan Giy’in muhtar adayı olduğu 10 haneli köyde, oy kullanma hakkı olan 37 kişi bulunuyor.

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        Ancak, bu 37 kişiden 20’si Almanya’da yaşıyor. Seçilecek olan muhtarı seçim zamanı veya yaz tatillerinde köye gelen seçmenlerin oyları belirleyecek. Adaylardan Cengiz Kıy, gelecek hafta Almanya’da seçmenlerin köye gelmeye başlayacaklarını söyledi.

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        Cengiz Kıy, 35 yıl boyunca köyde muhtarlık yapan Mehmet Alcu’nun geçen yıl vefat ettiğini ve atamayla yerine memur görevlendirildiğini ifade ederek, "Şimdi önümüzde yerel seçim var. Köyümüzde oy kullanma hakkı olan Avrupa’da seçmenlerimiz bulunuyor. Seçmenlerin büyük bölümü Almanya’da oturuyor. Gözümüz, Avrupa’daki seçmenlerde." dedi.

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        Muhtar adaylarının müracaatlarının son günde de olabileceğini belirten Kıy, "Köyümüzde şu anda 6-7 aile yaşıyor. Oy kullanma hakkı olanların yarısından fazlası Avrupa’da oturuyor. Biz de önümüzdeki pazar yapılacak seçimde oy kullanma hakkı olanların sandık başına gelmelerini bekliyoruz. Köyümüzde biriken bazı sorunlar var. Bu sorunların çözümü için artık yeni muhtar kolları sıvayacak. Muhtarlığa kim aday olursa olsun tek isteğimiz var; o da seçilenin geçmişten günümüze gelen birikmiş sorunları çözmesidir. Batman’a yakın mesafede bir yerleşim birimiyiz. Köy uzun süre önce boşalmıştı, Avrupa’dan dönüşlerle birlikte canlandı" diye konuştu.

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        #Yerel seçim
        #almanya
        #Batman
        #muhtar
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