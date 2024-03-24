Ciltten ev temizliğine kadar: Muz kabuklarının şaşırtıcı faydaları
Çoğu insanın severek tükettiği bir meyve olan muzun kabuklarının birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? İşte, sizin için muz kabuklarının ev temizliğinden cilt bakımına kadar uzanan 8 faydası!
Muzlar; lif, potasyum gibi temel besin maddeleri ve C vitamini gibi antioksidanlar içeren bir besindir. Çoğu kişi muzu yedikten sonra kabuğunu atar ancak muz kabuklarının işe yaradığı çeşitli kullanım alanları vardır. İşte, insan cildinden bahçe işlerine kadar olan yararları...
Not: Muz kabuğu tek başına bahsedilen durumlara yardımcı olmaz ancak destekleyicidir, kullanırken doktorunuza danışmanızda fayda olabilir.
1. CİLT SORUNLARI
Muz kabuğunun anti-inflamatuar özellikleri ve C vitamini içeriği, güneşle ilgili çeşitli cilt sorunlarına ve sivilcelerin tedavisine yardımcı olabilir.
2. DİŞ SAĞLIĞI
Çağdaş Klinik Diş Hekimliği dergisinde 2015 yılında yayınlanan araştırmaya göre muz kabukları, diş eti iltihabı ve periodontit gibi hastalıkların oluşumunda bulunan bakterilere karşı antibakteriyel aktivite gösterdi. Yani, diş sağlığının korunmasında yardımcı olabilir.
3. BAHÇE İŞLERİ
Birçok bahçıvan, muz kabuklarını israf etmek yerine bahçede kullanmayı öneriyor. Bazı bahçıvanlara göre şu işlerde kullanılabilir: Solucan yemi olarak toprağa eklenmesi, bitki gübresi yapmak için suyla karıştırmak ve yaprak bitlerine karşı caydırıcı olması için onları gül çalılarının altına koymak.
4. DEPRESYON
Muzdaki yüksek triptofan seviyeleri, muz kabuklarındaki B6 ile birleştiğinde bazı depresyon ve diğer duygudurum bozuklukları semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Triptofan parçalandıkça serotonine dönüşür ve bu da ruh halinizi iyileştirebilir.
5. SAÇ BAKIMI
Bazı araştırmalara göre muz; saçınız için faydalı olan silika ve antioksidanları içerir. Bir alerjen durumunuzun yoksa yaptığınız saç maskesinin içerisine muz kabukları eklemeyi deneyebilirsiniz.
6. BAZI İLK YARDIM DURUMLARI
Muz kabuklarındaki antimikrobiyal, antioksidan ve antiinflamatuar özellikler, bazı ilk yardım durumlarında yardımcı olabiliyor. Bunlara örnek olarak böcek ısırıkları, kaşıntılar ve hafif güneş yanıkları sayılabilir. Bunların yanı sıra deriye batan bir kıymık üzerinde 15 dakika bekletmek kıymığın yüzeye çıkmasını sağlayabilir.
7. DAHA İYİ GÖRME
A vitamini gözlerinizi güçlü ve sağlıklı tutmanıza yardımcı olan bir içeriktir. Bu vitamin hem muzda hem de muz kabuğunda bol miktarda bulunduğundan göz sağlığınız için muz kabuklarını tüketebilirsiniz.
8. SİNDİRİM SAĞLIĞI
Lif bakımından zengin muz kabukları sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olarak hem kabızlığı hem de ishali hafifletebilir. Bunun yanı sıra, Crohn hastalığı veya irritabl bağırsak sendromu olan kişiler için muz kabuklarının özellikle önemli bir faydası olabilir.
Kaynak: Health Line, Contemporary Clinical Dentistry, Medicine Net, Web MD