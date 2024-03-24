3. BAHÇE İŞLERİ

Birçok bahçıvan, muz kabuklarını israf etmek yerine bahçede kullanmayı öneriyor. Bazı bahçıvanlara göre şu işlerde kullanılabilir: Solucan yemi olarak toprağa eklenmesi, bitki gübresi yapmak için suyla karıştırmak ve yaprak bitlerine karşı caydırıcı olması için onları gül çalılarının altına koymak.