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        Haberler Gündem Ataşehir'de, rezidansın 20'nci katından düşen Orhan Aydoğmuş hayatını kaybetti - En Son Haberler

        Ataşehir'de, rezidansın 20'nci katından düşen Orhan Aydoğmuş hayatını kaybetti

        İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan rezidansın 20'nci katından düşen Orhan Aydoğdu hayatını kaybetti. Aydoğdu'nun Ünlü kebapçı 'Bedri Usta'nın kardeşi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 21:18 Güncelleme: 23.11.2024 - 21:26
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        Olay, saat 17.30 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi.

        İddiaya göre, rezidansın 20'nci katından düşen kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde düşen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekipleri, yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin iki çocuk babası Orhan Aydoğmuş olduğunu tespit ederken, cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        Öte yandan Aydoğdu'nun Ünlü kebapçı 'Bedri Usta'nın kardeşi olduğu öğrenildi.

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        #Ataşehir
        #Orhan Aydoğmuş
        #Bedri Aydoğmuş
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