Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor

Küresel kakao fiyatları son 46 yılın en yüksek seviyesine gelerek rekor seviyeye ulaştı. Her geçen gün de rekorlar kırarak ilerlemeye devam ediyor.

Fiyatlar bu yıl şimdiden iki katına çıkarak 8400 doları aştı. Ve bu yalnızca birkaç ay önce hayal bile edilemeyecek bir seviye olarak görülüyordu.

Peki sebep ne? Bunun ana nedeni, dünyadaki kakaonun çoğunun yetiştirildiği Batı Afrika'daki kötü hasat. Yani tabii ki iklim değişikliği... Bu durum çikolata üreticileri için maliyetleri artırıyor ve tüketiciler için daha da yüksek fiyatlara dair tehdidi oluşturuyor.

İklim değişikliğine bağlı bu küresel kıtlık nedeniyle Batı Afrikalı yetiştiriciler şiddetli yağmurdan, aşırı sıcak ve kuruluğa kadar zorlu hava koşullarıyla ve hasatı mahveden mahsul hastalıklarıyla mücadele ediyor. En büyük üretici olan Fildişi Sahili'ndeki limanlardan ihracata yönelik hareketlilik geçen yılın hızının neredeyse yüzde 30 gerisinde.

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"10 BİN DOLARI GÖREBİLİR" Üreticiler hurma yağı gibi daha ucuz alternatifleri tercih ettiğinden, hiç kakao içermeyen yeni ürünlerin ortaya çıkması da artık söz konusu. Tüketiciler için ise daha yüksek fiyatlar, daha pahalı çikolata anlamına gelebilir. Bloomberg'in bu ay bildirdiğine göre, dikkatler şimdi iki yıllık hasattan daha küçük olan orta mahsule çevrilmiş durumda ve Fildişi Sahili'nin düzenleyici kurumu bu sezon bu mahsulün de azalmasını bekliyor. Büyük çikolata üreticisi Barry Callebaut AG ise kakao kıtlığının gelecek sezonda da devam edeceği konusunda uyardı. Şubat ortasında, kakao yaklaşık 5600 dolardan işlem görürken Citigroup Inc., arz görünümünün kötüleşmesi halinde fiyatların 10 bin dolara kadar çıkabileceğini söyledi. Bu artık daha büyük bir olasılık haline geliyor.