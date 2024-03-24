GÜNCELLEME - Denizli'de parkta gördüğü eşini ve eski çalışanını silahla yaralayan kişi tutuklandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde parkta gördüğü eşini ve eski çalışanını tabancayla vurarak yaralayan şüpheli, cezaevine gönderildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde parkta gördüğü eşini ve eski çalışanını tabancayla vurarak yaralayan şüpheli, cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, M.G. (50), Sevindik Mahallesi Eskihisar Parkı'nda birlikte gördüğü eşi Ümmü G. (48) ile eski çalışanı Mehmet Y'nin (28) yanına geldi.
Taraflar bir süre tartıştıktan sonra M.G. tabancayla Ümmü G. ve Mehmet Y'ye ateş açıp kaçtı.
Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ümmü G. ve Mehmet Y, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri M.G'yi daha sonra yakaladı.
Şüphelinin ilk ifadesinde, işlettiği otelinden ayrılan eski çalışanı ile kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini birlikte görünce sinirlenip ateş açtığını söylediği belirtildi.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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