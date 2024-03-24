GÜNCELLEME - Denizli'de parkta gördüğü eşini ve eski çalışanını silahla yaralayan kişi tutuklandı

Şüphelinin ilk ifadesinde, işlettiği otelinden ayrılan eski çalışanı ile kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini birlikte görünce sinirlenip ateş açtığını söylediği belirtildi.

Taraflar bir süre tartıştıktan sonra M.G. tabancayla Ümmü G. ve Mehmet Y'ye ateş açıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, M.G. (50), Sevindik Mahallesi Eskihisar Parkı'nda birlikte gördüğü eşi Ümmü G. (48) ile eski çalışanı Mehmet Y'nin (28) yanına geldi.

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