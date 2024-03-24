Galatasaray Avrupa'nın zirvesinde!
Trendyol Süper Lig'de 81 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın evinde bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında iç sahada en çok puan toplayan takım oldu.
Trendyol Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 81 puan toplayan Galatasaray, liderliğini sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, özellikle iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Okan Buruk'un ekibi, bu sezon evinde oynadığı 15 maçı da kazanırken, bu alanda zirvede yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta topladığı 45 puanla bu alanda en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer aldı.
Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligine bakıldığında da evinde en çok puan toplayan takım oldu.
Evlerinde henüz yenilgi yaşamayan diğer takımlardan Real Madrid 38, Liverpool 36, Bayer Leverkusen 35, Marsilya ise 29 puan topladı.
OKAN BURUK'LA İNANILMAZ İSTATİSTİK
Evinde fırtına gibi esen Cimbom, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ulaşılması zor bir başarıya da imza attı.
Sarı-kırmızılılar, tecrübeli çalıştırıcının göreve başladığı zamandan bu yana RAMS Park'ta oynadığı 33 lig maçının 32'sinde rakiplerine mağlup olmadı.
Galatasaray, son iki senede taraftarı önünde oynadığı maçlarda sadece 1 mağlubiyet yaşadı.