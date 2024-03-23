Özgür Özel: Her emekliye 7 bin lira seyyanen zam lazım (2)

DENİZLİ'YEGEÇTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'daki programının ardından Denizli'de partisinin düzenlediği mitinge katıldı. 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Özel, "Eskiden herkes biliyor ki; 1 kilo buğday satınca, 1 litre mazot alıyordun. Bugün tam 7 kilo buğday satıyorsun, 1 litre mazot alamıyorsun. Daha geçen mayıs 'Verin oyu bu kardeşinize, enflasyon nasıl düşecek, döviz nasıl düşecek' diyen birisi önce 4 liralık mazotu 19 lira yapmıştı. O günden bugüne de 44 lira yaptı. Ekerken, dikerken, sürerken, toplarken, satarken mazot. Ne ekersen ek mazotun bu fiyatı çiftçinin belini büküyor. Yatlara, katlara verilen mazot, çiftçilere verilmelidir. Emeklilerin ve emekçilerin sesi olacağız. 1 Nisan'dan sonra büyük mitinglerle verilmeyen haklarımızı alana kadar, sesimizi duymayanlar duyana kadar, hep birlikte mücadele edeceğiz. Çiftçinin hakkını başkasına verenlerle karşı karşıyayız" dedi.

'VAHŞİ MADENCİLİK YAPIYILOR' Konuşmasında Denizli'de 'vahşi madencilik' yapıldığını söyleyen Özel, "Denizli dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Üstüne titrememiz gereken bir şehirde vermişiz maden ruhsatlarını. Üzerinden uçakla geçtiğinizde içiniz parçalanıyor. Her tepeyi kazmışlar, 'vahşi madencilik' yapılıyor. İliç'te dokuz tane evladımız göçük altındayken, burada madenciliğe izin veriliyor. Tarım arazileri ortadan kaldırılıyor. Denizli ilçeleri büyük sıkıntı içerisinde. Bu madencilik uygulamalarına yerel yöneticiler ses çıkarmamaktadır. Bir maden şirketi geliyorsa, halkın önüne geçmek ve mücadele etmek gerekmektedir. Biz böyle belediye başkanları istiyoruz. Sizin karşınıza aday diye çıkarıyoruz. Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları bu konuda son derece pasif davranan, şirketlerin suyuna giden, birazcık söz söyleyecek olduklarında Ankara'dan gelen telefonla pısan kişilerdir. CHP'de maden şirketine teslim olacak, onun önünü açacak bir belediye başkanı bulamazsınız" ifadelerine yer verdi.

'İKİ ELİM TAYYİP ERDOĞAN'IN YAKASINDADIR, EMEKLİYİ EZDİRMEM' Emeklilerin perişan durumda olduğunu söyleyen Özel, "Evlerinde oturuyorlardı, sesleri çıkmıyordu, örgütlenme hakları yoktu. Sendika kuruyor kapatılıyordu. Türkiye'de kim hak arasa terörist ilan ediliyordu. AK Parti geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün emekliye 10 bin lira veriliyor. 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınıyordu. Bugün 2,5 çeyrek altın alabiliyorsunuz. Emeklilere gelin hakkınızı birlikte arayalım dedim. Birlikte mücadele edelim dedim. Şimdi meydana bakın. Bundan sonrasını Tayyip Bey düşünsün. Tekrarın gücü vardır. Israrın kudreti vardır. Bizde azim, emeklilerde kararlılık var. Israrla talep edeceğiz. İlk günlerde 'Özgür Efendi emeklileri kışkırtıyor' diyordu. Sabahın dördünce insanlar ucuz kıyma için kuyruğa giriyorlar. Hakkınızı aramaya, 31 Mart'ta seçim sandığına gitmeye hazır mısınız? Ben 'emekli kart ver' dedim. Önce 'olmaz' dediler. Sonrasında 'çalışıyoruz' dediler. Şimdi bankaya promosyon verdiriyorlar. Banka promosyonu emeklinin kendi hakkı. Hangi banka fazla veriyorsa gider alır promosyonu. '8 bin, 12 bin' diyor. Özel bankalar zaten 15 bin TL veriyor. Bir kere aldın mı promosyonu 3 yıl almıyorsun. Seçimde bir kerelik para verip, sizi kandırıp 5 sene de promosyondan mahrum edecek. Bizim karnımız bunlara tok. Siz ne zaman ki hakkınızı aramaya karar verirsiniz, biz ondan emeklinin hakkını söke söke alacağız. İki elim Tayyip Erdoğan'ın yakasındadır, emekliyi ezdirmem. Çıkmış saraylara, her şeye para var. Emekliye yok. Beşli çeteye, saray müteahhidine, yazlık, kışlık saraya, uçan saraya, yüzen saraya para var. 1500 odalı saraya para var, emekliye gelince para yok. Buradan Tayyip Bey'e söylüyoruz, sen kendini yukarılarda görme kardeşim. Uçaktan bakınca emeklileri karınca gibi görüyor. Karınca çalışkandır. Bu emekliler ömürleri boyunca adeta karınca gibi çalıştılar, bugünlere geldiler. Sen onlara haksızlık yaptın. 26 bin lira olacak maaşlarını, 10 bin liraya indirdin. Denizli'de ortalama kira 10 bin lira. Evi olmayan emekli ya sokakta ya da girerse bir eve aç açıkta. Ne yiyecek, yemeği ne de yakacak kömürü ne de yakacak ışığı var. Bu hale getirdiler emekliyi. Siz karıncalar gibi yan yana durun. Mitinglerini gelin doldurun. Hep birlikte olun. Karıncanın kardeşi var, o da CHP'dir" dedi.

'DİŞ MACUNU TÜPTEN ÇIKTI, GERİ GİRMİYOR' Pandemi sürecinde her ülkenin sıkıntılar yaşadığını ve her ülkede enflasyonun yükseldiğini hatırlatan Özel, "Pandemiyle üretim aksadı. Tedarik zincirleri kırıldı. Enflasyon yukarı çıkmaya başladı. Dünyanın her yerinde oldu bu. Para dövize kaçmasın diye diğer ülkeler tedbir aldılar. Enflasyonun üzerinde faiz verdiler. Hepsi enflasyonu düşürmeyi başardı. Ama bizim ekonomist, 'ben bilirim' ben diyen birisi 'enflasyon sebep değil sonuçtur' dedi. 'Esas sebep faizdir' dedi. 'Faizi artırmakla enflasyon düşmez aksine faizleri inadına indireceğiz' dedi. 'Yapma' dediler. Yapma diyene kızdı. 'Nas ortada' dedi. 'Yapma' dediler 'benden iyi bilemezsin' dedi. Merkez Bankası başkanları olmaz dediler. Her şey pahalanır dediler. Hayır, 'İndirmezsen seni indiririm' dedi, 4 yılda 5 kez Merkez Bankası başkanı değiştirdi. 19 olan faizi indirdi, 15 olan enflasyon 90-120 oldu. Yüzde 120 enflasyona geldik. Ve o noktadan sonra geri dönülemez bir yerdeydik. Şimdi yeni gelen bakan ve Merkez Bankası Başkanı o politikalara ne diyor, irrasyonel. Yani akıl dışı politikalar. 'Onları terk ettik' diyor ama iş işten geçti. Ekonomi cebin yırtılması gibi değil. Yırttın geriye dikince her şey düzelmiyor. Şimdi faizi artırıyorlar ama enflasyonu düşüremiyorlar. Diş macunu tüpten çıktı. Geri girmiyor. Şimdi faizler başladı. Faiz oldu 50. Ne diyordu geçmişte, 'Nas var dine aykırı bunu bana yaptıramazsın' diyen Erdoğan 11 ayda 9 kez faiz artırıldı, sesi çıkmıyor. Ecevit'in 43 ile bıraktığı faiz 50, 27 ile bıraktığı enflasyon TÜİK'e göre yüzde 60 ama gerçek rakam yüzde 120. Senden önce görev yapanlarla mezarında bile uğraşıyorsun ya senin daha çok çekeceğin var" diye konuştu.

'NECMETTİN ERBAKAN'IN OĞLUNA 'İP CAMBAZI' DİYOR, 'ZÜBÜK, PAZARLIKÇI, ŞANTAJCI' DİYOR' Denizli'de eski ittifak ortaklarının CHP'ye oy vermesi halinde seçimi kazanacaklarını söyleyen Özel, "Açık ve net söylüyorum. Anketler şunu söylüyor. Eski ittifak ortaklarımız CHP'ye oy verirse, CHP kesin kazanıyor. Ama başka bir partiye oy verirlerse, verdikleri parti değil, Denizli'de AK Parti kazanıyor. Onun için burada samimiyetle söylüyorum. Bundan sonra bir başka partiye oy verirseniz, belediye AK Parti belediyesi olur. Ama CHP'ye oy verirseniz, belediye sizin de belediyeniz olur. İyi insanlara, yakasında, gönlünde, gözünde güneş açanlara sesleniyorum. Gelin 31 Mart'ta sandıkta vicdanın ittifakını yapalım. Ankara'da siyasetin ittifakını yapamadık. Biliyorsunuz AK Parti'nin ittifakından Yeniden Refah Partisi ayrıldı. Düne kadar övdüğüne küfrediyor Tayyip Bey. Necmettin Erbakan'ın oğluna 'ip cambazı' diyor. 'Zübük, pazarlıkçı, şantajcı' diyor. Bizden de ayrılanlar var. Ben canları sağ olsun diyorum. Eski dosttan düşman olmaz diyorum. Buradan bütün iyi insanlara sesleniyorum. Sandıkta birleşelim, AK Parti'yi gönderelim. Tek talebim, tek isteğimdir. Bu ittifakın adı Denizli ittifakıdır" dedi.