Özgür Özel: Her emekliye 7 bin lira seyyanen zam lazım (2)

DENİZLİ'YEGEÇTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'daki programının ardından Denizli'de partisinin düzenlediği mitinge katıldı. 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Özel, "Eskiden herkes biliyor ki; 1 kilo buğday satınca, 1 litre mazot alıyordun. Bugün tam 7 kilo buğday satıyorsun, 1 litre mazot alamıyorsun. Daha geçen mayıs 'Verin oyu bu kardeşinize, enflasyon nasıl düşecek, döviz nasıl düşecek' diyen birisi önce 4 liralık mazotu 19 lira yapmıştı. O günden bugüne de 44 lira yaptı. Ekerken, dikerken, sürerken, toplarken, satarken mazot. Ne ekersen ek mazotun bu fiyatı çiftçinin belini büküyor. Yatlara, katlara verilen mazot, çiftçilere verilmelidir. Emeklilerin ve emekçilerin sesi olacağız. 1 Nisan'dan sonra büyük mitinglerle verilmeyen haklarımızı alana kadar, sesimizi duymayanlar duyana kadar, hep birlikte mücadele edeceğiz. Çiftçinin hakkını başkasına verenlerle karşı karşıyayız" dedi.

'DİŞ MACUNU TÜPTEN ÇIKTI, GERİ GİRMİYOR'

Pandemi sürecinde her ülkenin sıkıntılar yaşadığını ve her ülkede enflasyonun yükseldiğini hatırlatan Özel, "Pandemiyle üretim aksadı. Tedarik zincirleri kırıldı. Enflasyon yukarı çıkmaya başladı. Dünyanın her yerinde oldu bu. Para dövize kaçmasın diye diğer ülkeler tedbir aldılar. Enflasyonun üzerinde faiz verdiler. Hepsi enflasyonu düşürmeyi başardı. Ama bizim ekonomist, 'ben bilirim' ben diyen birisi 'enflasyon sebep değil sonuçtur' dedi. 'Esas sebep faizdir' dedi. 'Faizi artırmakla enflasyon düşmez aksine faizleri inadına indireceğiz' dedi. 'Yapma' dediler. Yapma diyene kızdı. 'Nas ortada' dedi. 'Yapma' dediler 'benden iyi bilemezsin' dedi. Merkez Bankası başkanları olmaz dediler. Her şey pahalanır dediler. Hayır, 'İndirmezsen seni indiririm' dedi, 4 yılda 5 kez Merkez Bankası başkanı değiştirdi. 19 olan faizi indirdi, 15 olan enflasyon 90-120 oldu. Yüzde 120 enflasyona geldik. Ve o noktadan sonra geri dönülemez bir yerdeydik. Şimdi yeni gelen bakan ve Merkez Bankası Başkanı o politikalara ne diyor, irrasyonel. Yani akıl dışı politikalar. 'Onları terk ettik' diyor ama iş işten geçti. Ekonomi cebin yırtılması gibi değil. Yırttın geriye dikince her şey düzelmiyor. Şimdi faizi artırıyorlar ama enflasyonu düşüremiyorlar. Diş macunu tüpten çıktı. Geri girmiyor. Şimdi faizler başladı. Faiz oldu 50. Ne diyordu geçmişte, 'Nas var dine aykırı bunu bana yaptıramazsın' diyen Erdoğan 11 ayda 9 kez faiz artırıldı, sesi çıkmıyor. Ecevit'in 43 ile bıraktığı faiz 50, 27 ile bıraktığı enflasyon TÜİK'e göre yüzde 60 ama gerçek rakam yüzde 120. Senden önce görev yapanlarla mezarında bile uğraşıyorsun ya senin daha çok çekeceğin var" diye konuştu.