Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Denizli'de seçim çalışmaları yürüttü

Davutoğlu, partisinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sema Silkin Ün ile beraber meydanda vatandaşlarla sohbet etti, seçimde destek istedi.

Temasları kapsamında kente gelen Davutoğlu, ilk olarak 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda kurulan seçim stantlarını ziyaret etti.

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