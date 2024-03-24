Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Denizli'de seçim çalışmaları yürüttü
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Denizli'de seçim çalışmalarına katıldı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Denizli'de seçim çalışmalarına katıldı.
Temasları kapsamında kente gelen Davutoğlu, ilk olarak 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda kurulan seçim stantlarını ziyaret etti.
Davutoğlu, partisinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sema Silkin Ün ile beraber meydanda vatandaşlarla sohbet etti, seçimde destek istedi.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yürüyerek vatandaşları selamlayan Davutoğlu, Candoğan Parkı'nda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Davutoğlu, buradaki konuşmasında İsrail'i kınadı.
Ahmet Davutoğlu, kentteki programı kapsamında kafeler bölgesinde üniversite öğrencileriyle sohbet etti.
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