Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:PamukkaleÜniversitesi
Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Yiğit Gönültaş
Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Mason 21, Pecarski 9, Badzim 18, Floyd 7, Muhaymin Mustafa 19, Sibande 17, Berke Aygündüz, Oktay Güneş, Çağatay Özkan 2, Berke Atar 2
Türk Telekom: Wallace 10, İsmail Cem Ulusoy 2, Palmer 31, Yiğitcan Saybir 12, Enoch 10, Boran Güler, Mehmet Yağmur, Brown 6, Jones 10
1. Periyot: 20-28
Devre: 48-46
3. Periyot: 71-62
Beş faulle çıkan: 38.57 İsmail Cem Ulusoy (Türk Telekom)
DENİZLİ
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